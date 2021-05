เดอะปาร์คไลฟ์ ปล่อยโปรเด็ด ยกทัพเมนูอาหารเดลิเวอรี่สุดพิเศษ ให้คุณอิ่มอร่อยที่บ้านแบบปลอดภัย ไร้โควิด

Ekkamai Macchiato

CHA BAR

CHEAT DAY by

Modish

Mama

Pasta

Anri Bakery

แสนยอด



WOK

Shari

Shari

KopeHya

Tai Kee

ถ้าอยู่บ้านเบื่ออาหารเดิมๆ มาเติมความอร่อย ให้ชีวิตมีสีสันได้ที่เดอะปาร์คไลฟ์ (The PARQ Life) รีเทลไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม ภายในเดอะปาร์ค โครงการมิกซ์ยูสสีเขียวที่มุ่งพัฒนาออฟฟิศและรีเทลอัจฉริยะภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานการทำงานและวิถีชีวิตแบบยั่งยืนจับมือกับร้านอาหาร คาเฟ่ และเบเกอรี่ชื่อดังในโครงการ ร่วมขานรับนโยบายรัฐบาล งดรับประทานอาหารในร้าน และยังดูแลใส่ใจเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 รักษาความสะอาด ด้วยการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิพนักงานส่งอาหาร และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าศูนย์การค้า รักษาระยะห่างในการต่อคิว เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจตลอดการเดินทางไปรับส่งอาหารจนถึงมือลูกค้า พร้อมกันนี้ยังเอาใจลูกค้าด้วยการปล่อยโปรโมชั่นเด็ดและส่วนลดสุดพิเศษสำหรับออเดอร์แบบเดลิเวอรี่โดยเฉพาะ จัดส่งถึงบ้านให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับมื้ออร่อยสุดพิเศษแบบปลอดภัย แถมคงความอร่อยได้เหมือนนั่งทานที่ร้าน สั่งง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชันGrab, LINE MAN, Gojek, foodpandaและ Robinhood เลือกอร่อยได้ทั้งในมื้อสะดวก หรือผูกปิ่นโตรับประทานกันยาวแบบ 3 วัน 5 วัน หรือทั้งสัปดาห์ได้ตามใจชอบ เพิ่มความพิเศษขึ้นไปอีกขั้น เพียงมียอดสั่งอาหารจากสาขาเดอะ ปาร์คครบ 500บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ รับทันทีบัตรของขวัญแทนเงินสดมูลค่า100 บาทสำหรับการนำกลับมาใช้ในครั้งถัดไปกับร้านค้าที่ร่วมรายการ เริ่มวันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564 นี้ร้านอาหารผสานคาเฟ่และร้านขนม ในหนึ่งเดียว ซึ่งนอกจากจุดเด่นที่ทั้งกาแฟคุณภาพและอาหารที่อร่อยเด็ดไม่แพ้กัน ด้วยความพิถีพิถันในเลือกสรรวัตถุดิบ และรสชาติอาหารที่เชฟรังสรรค์ขึ้นเสมือนทำให้คนที่บ้านทานพร้อมใส่ใจในทุกขั้นตอนการปรุง จนเสิร์ฟถึงมือคุณขอเสนอเมนูพิเศษGoodMorning Set ให้คุณเริ่มต้นเช้าวันใหม่กับเมนูอาหารที่เสิร์ฟคู่กับเครื่องดื่มแก้วโปรดในราคาสุดคุ้มเพียง190 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง31 พ.ค.2564 นี้ สามารถสั่งได้ตั้งแต่08.00 - 10.30 น.เลือกได้จากเมนูอาหาร 4 รายการ ได้แก่1.Spicypork with holy basil2.Porkwith garlic3.Porkwith egg4.Friedrice with porkและมีเมนูเครื่องดื่มอีก 4 รายการ ได้แก่1.Iced/Hot Americano2.Iced/ Hot Caffe Latte3.Iced/Hot Caramel Macchiato4.HotCappuccinoและพบกับการกลับมาอีกครั้งของขนมชื่อดังประจำร้านอย่าง“ชูครีม” ที่เป็นเมนูสุดฮิตตลอดกาลตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของการเปิดร้านEkkamaiMacchiato แม้จะห่างหายไปหลายปีแต่กลับมาใหม่ในวันนี้โดยมีการปรับสูตรให้อร่อยลงตัวกว่าเดิม ราคากล่องละ120บาทสั่งเดลิเวอรี่ผ่านGrab และLINEMANเอาใจสายเฮลตี้สำหรับคนยุคใหม่ที่ชื่นชอบชานมที่เช็คแคลอรี่ได้ทุกแก้วโดยทางร้านใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ100% ทั้งหมดในประเทศไทยและยังมีไข่มุกข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นกิมมิคของทางร้านให้สามารถอร่อยได้แบบguilt free อีกด้วยกับโปรโมชั่นลด 30-50% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเมื่อสั่งผ่านRobinhoodพลิกโฉมใหม่ของอาหารเพื่อสุขภาพที่ไม่จำเจด้วยการดีไซน์อย่างสร้างสรรค์โดยนักโภชนาการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดเสนอเมนูเซ็ตอาหารเอาใจคนรักสุขภาพ รสชาติอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดมีให้เลือกอร่อยกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะช่วงWork From Home ในราคาสบายกระเป๋า แต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพวันในราคา1,500 บาท –สามารถเลือกเองได้3เซ็ตจากเมนู ที่มีทั้งเมนูเรียกน้ำย่อย เมนูหลัก และสลัดแถมมีน้ำสมุนไพร0 แคลอรี่ให้ด้วยวันในราคา2,400 บาท– สามารถเลือกได้5 เซ็ตจากเมนู ที่ไปพร้อมกับน้ำสมุนไพร0 แคลอรี่และชุดสลัดให้คุณอิ่มอร่อยแถมสุขภาพดีวันในราคา3,150 บาท – สามารถเลือกได้ถึง7เซ็ตจากเมนู ส่งไปพร้อมกับน้ำสมุนไพร0แคลอรี่และชุดสลัด นับเป็นชุดสุดคุ้มที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียวLINEMAN: https://wongn.ai/7z6b Grab:Robinhood:สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่LINEOfficial Account ได้ที่ลิงค์: https://lin.ee/pkS4zGm ร้านพาสต้าและพิซซ่าสไตล์อิตาเลียนชื่อดังเน้นการปรุงอาหารด้วยวัตถุดิบสดใหม่ คุณภาพสูงจัดเต็มกับส่วนลดเมนูเด็ดประจำร้านที่สูงสุดถึง50%อิ่มอร่อยอย่างจุใจง่ายๆเพียงสั่งผ่านGrabFood- Mama AglioOlio ลด 30% จากราคาจากปกติ169 บาทเหลือเพียง118 บาท- เมนูGarlicBreadลดราคา30% จากราคาปกติ89 บาทเหลือ62 บาท- เมนูClassicCaesar Salad ลด 50%จากปกติ159 บาท เหลือ80 บาทตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564นี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเมนูและบริการเดลิเวอรี่ที่ โทร088-968-4342Website: www.mamapasta.asia LINE MAN และGrabMenu: https://bit.ly/34UntvE Order: bit.ly/30dYAbU เติมเต็มความสดชื่นให้ซัมเมอร์นี้ด้วยเมนูใหม่อย่างAnriSeasonal Menu “Fresh Mango Pie” พายกรอบๆท็อปด้วยมะม่วงสุดฉ่ำ หวานอร่อยลงตัวในราคาชิ้นละ 99 บาทสามารถซื้อได้ที่หน้าร้านAnriตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป จนกว่าสินค้าจะหมด เปิดบริการ09.00 - 19.00 น.สามารถสั่งGrabFoodเมนูอื่นๆได้ที่ http://bit.ly/AnriGrabfoodTPQ หรือพิมพ์ค้นหาคำว่า"AnriBakery - ThePARQ"ติดตามโปรโมชั่นสุดพิเศษของ อันริก่อนใครได้ที่ LINE ID : @anribakeryth ( https://lin.ee/uc84px2 ร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งสมัยใหม่ในรูปแบบเมนูอาหารจานด่วน ที่ยังคงกลิ่นอายร้านอาหารระดับตํานานอย่าง“แสนยอด” ไว้อย่างลงตัว กับจุดเด่นในแบบฉบับวอค (Wok) คือ การใช้กระทะเหล็กและแปลวไฟ บวกกับความชํานาญของเชฟในการปรุงเพื่อรสชาติและกลิ่นหอมเฉพาะไม่เหมือนใครหน้าร้อนนี้แสนยอดWOKจับคู่ให้ เมื่อสั่งชุดComboSet บะหมี่ผัดเมนูใดก็ได้ รับฟรีทันที! เครื่องดื่มเย็นๆ ชื่นใจไว้ดื่มแก้กระหายในหน้าร้อน พิเศษ เฉพาะGrabFoodและLINEMANเท่านั้นCombo Set บะหมี่ผัด มีให้เลือก 5 รายการหมี่ฮกเกี้ยนผัดซอสเป็ดย่างเส้นหมี่ผัดซอสมันกุ้งเส้นใหญ่ผัดซอสหนำเลี้ยบโกยซีหมี่ผัดแห้งปูหมี่ฮกเกี้ยนผัดหอยเชลล์ซอสXOรับฟรี!เครื่องดื่มสมุนไพร ดับร้อน แก้กระหาย เลือกได้ระหว่าง เก๊กฮวย หล่อฮังก๊วยหรือชาจีนตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 64สั่งได้ที่GrabและLINEMAN https://wongn.ai/gf785 ร้านSushiBurrito เจ้าแรกของเมืองไทย ที่มีแรงบันดาลใจมาจากคอนเซปต์อาหารGrab-and-Goรูปแบบใหม่จากแถบเวสต์โคสต์สหรัฐอเมริกาอยู่บ้าน จะมู๊ดไหนหิวแล้วต้องจัด !!!!SUSHI BURRITO พร้อมคลายความหิวเพราะอยู่บ้านกิจกรรมมันเยอะ!!!!Shari Shariพร้อมเสิร์ฟทุกเมนูเด็ดถึงบ้านคุณอร่อยทันใจสั่งผ่านแอปพลิเคชันGrab,LINE MAN,Gojekได้เลยกงมีโปรมาฝากอยากให้ทุกคนคลายเครียดเพราะโควิดครั้งนี้มันช่างหนักหน่วงกงอยากส่งพลังแรงใจให้ลูกหลานกงผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันกับโปรโมชั่น “เฮฮาฝ่าโควิด”พบกับ- Jelly กัญชา!Toppingใหม่ล่าสุด มีส่วนผสมจากใบกัญชาแท้100% ทั้งหอม ทั้งผ่อนคลาย เคี้ยวหนุบหนับ- PremiumGongchong's Milk Tea หอมเข้มลุ่มลึก กลมกล่อมเต็มไปด้วยความเข้มข้นของใบชาซีลอนแท้จากศรีลังกา- PremiumEarl Grey Milk Tea หอมกลิ่นเบอร์กามอท จิบแรกนุ่มละมุนเป็นเอกลักษณ์- PremiumChocolate Drink เข้มข้นเนื้อโก้โก้แท้ได้เนื้อสัมผัสมูสโกโก้เข้มข้น ที่กงชงในแบบฉบับของกงด้วยเมล็ดคาเคาจากแหล่งกำเนิดประเทศกาน่าพิเศษสุดเครื่องดื่ม3ขวด3รสชาติพร้อมToppingJelly กัญชา2ถ้วยราคา555บาทเท่านั้น!!สั่งเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันLINE MAN ได้เลยอร่อยสะอาด ปลอดภัยไร้กังวล กับThe PARQ Food Delivery ย้ำ! โปรโมชั่นสุดพิเศษ เพียงมียอดสั่งอาหารครบ500บาทขึ้นไปต่อ1 ใบเสร็จรับทันทีบัตรของขวัญแทนเงินสดมูลค่า100บาท สำหรับการนำกลับมาใช้ในครั้งต่อไปกับร้านที่ร่วมรายการ อาทิหมวดร้านอาหาร:EKKAMAIMACCHIATO, แสนยอดWOK, โกปี๊เฮี้ยะไถ่กี่,MAMA PASTA, SHARI SHARI, CHEAT DAY, TONIC, SUKIYAหมวดร้านเครื่องดื่มและเบเกอรี่:PEACEORIENTAL TEAHOUSE, BRAVE ROASTERS, 722ORGANIC MILK TEA,CHA BAR, THESIS, SMILE BARISTA, TIM HORTONS , MX CAKES&BAKERY, CAFÉ AMAZON,ชาตรามือสอบรายละเอียดร้านค้าภายในเดอะปาร์คไลฟ์ตลอดจนเมนูเดลิเวอรี่และช่องทางสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ที่ www.theparq.com/highlights/promotions หรือ#ThePARQ#LifeWellBalanced