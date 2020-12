ททท. เผยพิษโควิด-19 ระลอกใหม่ งานอีเว้นต์ช่วงปีใหม่ยกเลิกเพียบ

“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น (ณ วันที่ 25 ธ.ค. 63) ถึงการยกเลิกการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ทั่วไทย หลังได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งมีการยกเลิกการจัดกิจกรรมทั่วไทยแล้วเกือบ 50 งานโดย ททท. ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ข่าวสารท่องเที่ยว ททท. ดังนี้‼️FYI : รวมประกาศ "ยกเลิก" จัดกิจกรรมช่วงปีใหม่ 2564‼️🌟ภาคเหนือ🌟🔸Amazing Thailand Countdown 2021 จ.เชียงใหม่ (31 ธ.ค.63)🔸งานแสงเหนือ Countdown Festival สิงห์ ปาร์ค จ.เชียงราย (30 ธ.ค. - 1 ม.ค.63)🔸งานปฏิบัติธรรม-สวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2563 ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย (30-31 ธ.ค. 63)🔸Pang Khon Trail Chiang Rai งานวิ่งปางขอนเทรล จ.เชียงราย (31 ธ.ค.63)🔸Amazing night Sukhothai Countdown 2021 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย (29-31 ธ.ค.63)🔸งานงิ้วตะพานหิน จ.พิจิตร *จะมีเฉพาะในส่วนพิธีไหว้เจ้าพ่อฯ ในวันที่ 28 ธ.ค.63*🔸งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ งานพระยาพิชัย และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ( 7-16 ม.ค.64)🔸 NOX NOX Trail SAVANNAH Thailand 2020 จ.เพชรบูรณ์ (27 ธ.ค.63)🔸Luang Phayao Mountain Run จ.พะเยา (17-18 ม.ค.64)🌟ภาคกลาง🌟🔹การแข่งขันมวย สวนลุมพินี กรุงเทพฯ (22 - 29 ธค. 63)🔹7 Day 7 Splendid WOnder Entertainment และ The Grand Christmas Concert 2020เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ (24-30 ธ.ค.63)🔹กิจกรรมเคานต์ดาวน์ปี 2563 @ Central WOrld (31 ธ.ค.63)🔹Asiatique Countdown 2021 *เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานงดจัดคอนเสิร์ต แต่ยังมีการแสดงพลุ*🔹กิจกรรมแจกปฏิทินปี 64 ช่อง 7 ณ อิมพีเรียลสำโรง และเซนทรัล พลาซ่า เวสต์เกต กรุงเทพฯ (20 ธ.ค. 63)🔹Bangkok Fest บางกอกเฟส ณ สวนสนุดวันเดอร์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพฯ (26-27 ธ.ค.63)🔹K Village Christmas Market 2020 “happening” Gifts and Gigs ณ ศูนย์การค้า K-Village กรุงเทพฯ (23-27 ธ.ค.63)🔹TG Winter Fest #ToGetherWeJoy” ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ (23-26 ธ.ค.63)🔹บางกอกน้อยเฟสติวัล ครั้งที่ 5 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (23-26 ธ.ค.63)🔹ครัวคุณต๋อยยกทัพ บุก ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ (24 ธ.ค.63-3 ม.ค.64)🔹Mitrtown Countdown 2021 และ กิจกรรม "ลานนมสามย่าน" (24-31 ธ.ค.63)🔹Thailand Game Show 2020+1🔹โครงการจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าเทศบาลเมืองบางกรวย จ.นนทบุรี (24-25 ธ.ค.63)🔹Music at the Museum 2020 จัดโดย กฟฝ. จ.นนทบุรี (24-26 ธ.ค.63)🔹มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 จ.นครปฐม (26 ธ.ค.63-3 ม.ค.64)🔹จ๊าบ festival on the beach หาดชะอำ จ.เพชรบุรี (30 ธ.ค.63)🔹กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี (31 ธ.ค.63)🔹กิจกรรมปีใหม่-สวดมนต์ข้ามปี วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี (30 ธ.ค.63-7 ม.ค.64)🔹Countdown สุพรรณบุรี ครั้งที่ 3 (31 ธ.ค.63)🔹“Bangli Happy New Year 2021” จ.สุพรรณบุรี (25 ธ.ค.63 -5 ม.ค.64)🔹PAAK RUN FOR LOVE 2021 จ.ลพบุรี (30 ธ.ค.63)🌟ภาคตะวันออก🌟▫️Bangsaen Countdown 2021 บางแสน จ.ชลบุรี(31 ธ.ค.63)▫️Pattaya Countdown 2021 จ.ชลบุรี▫️MONO29 PATTAYA COUNTDOWN 2021 แหลมบาลีฮาย พัทยา จ.ชลบุรี▫️กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา (31 ธ.ค.63-1 ม.ค.64)🌟ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ🌟▪️Korat countdown Festival 2021 ณ Mayfair Market โคราช จ.นครราชสีมา (25 ธ.ค.63-31 ธ.ค.63)▪️THE MALL JOY OF GIVING HAPPY FACTORY เดอะมลล์ โคราช (26-31 ธ.ค.63)▪️งานปีใหม่และงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี 2563 (26 ธ.ค.63-4 ม.ค.64)▪️งานสวนเรืองแสง 2021 และงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2021 จ.ขอนแก่น▪️OishiPlusCXBrightWin สนุกสุดฟินส่งท้ายปี ณ ลานเดอะโรด UD TOWN จ.อุดรธานี (30 ธ.ค.63)▪️Burirum United One Chang Countdown 2021 จ.บุรีรัมย์ (31 ธ.ค.63) *ยกเลิกส่วนของฟรีคอนเสิร์ตและงานประกวดดนตรี*▪️บุญเบิกฟ้ามหาสารคาม งานกาชาดประจำปี 2564จ.มหาสารคาม (8-14 ม.ค.64)🌟ภาคใต้🌟🔸กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ทั้งงานเคาท์ดาวน์ และตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา🔸COUNTDOWN PATONG 2021 จ.ภูเก็ต (25 ธ.ค.63-1 ม.ค.64)🔸งานรำลึก 16 ปี สึนามิ จ.พังงา (26 ธ.ค.63)🔸The Magical Concert @ เซนทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี (26-27 ธ.ค.63)🔸Trang Wonderful Night และ NakhonTrang Coverdance Contest 2021 (31 ธ.ค.63)📍หมายเหตุ อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563