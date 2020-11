ตื่นตา! ประติมากรรมดอกกล้วยไม้นับแสนในงาน “The Sense Of Orchid” ที่ เซ็นทรัล ศาลายา

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม, สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม , พาณิชย์จังหวัดนครปฐม การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม, หอการค้าจังหวัดนครปฐม สมาคมผู้ประกอบการศูนย์กล้วยไม้ไทย สมาคมพฤษชาติจังหวัดนครปฐม จัดงาน “The Sense Of Orchid 2020”ภายในงานเนรมิตประติมากรรมดอกกล้วยไม้นับแสนดอกในคอนเซปต์ "Under The Sea ความงามอันลึกลับใต้ท้องทะเลลึก" ตื่นตากับ ประติมากรรมดอกกล้วยไม้รูปสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลลึก อาทิ นางเงือก ปลาดาว ม้าน้ำ ปลาหมึก ปลาการ์ตูน หอยมุก เป็นต้น พร้อมชมการแสดงโชว์ “Under the sea Blooming Wonder” ที่จะนำพาไปสัมผัสความงามใต้ท้องทะเลนอกจากนี้ภายในงานยังมีบูทจำหน่ายดอกกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์จัดสวน ในราคาพิเศษส่งตรงมาจากสวนดอกไม้กว่า 100 ร้านค้า ร่วมด้วยกิจกรรมเวทีประกวดหนูน้อย Under The Sea ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท (ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563) อีกด้วยดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า งาน The Sense Of Orchid ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างเซ็นทรัลพัฒนาและหน่วยงานภาครัฐของจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชูจุดเด่นท้องถิ่นอย่างดอกกล้วยไม้ผ่านประติมากรรมที่สวยงามอลังการ ในฐานะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเป็นเหมือนศูนย์กลางการใช้ชีวิต หรือ Center of Life ของชุมชน เราจึงอยากมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัด และช่วยสร้างรายได้ นำเม็ดเงินเข้าสู่ชุมชน“งานนี้ นอกจากจะได้ชมความงดงามของประติมากรรมดอกกล้วยไม้อลังการนับแสนดอก เรายังเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรท้องถิ่น ได้นำผลิตผลจากสวนมาจำหน่ายตรงสู่ลูกค้า อาทิ พันธุ์ดอกกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์จัดสวน และสินค้าอื่น ๆ ในราคาพิเศษรวมกว่า 100 ร้านค้า เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกรท้องถิ่น และยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าได้ช้อปสินค้าคุณภาพดี ในราคาย่อมเยาอีกด้วย” ดร. ณัฐกิตติ์ กล่าวสำหรับคนรักกล้วยไม้ รักต้นไม้ และผู้สนใจ สามารถชมความงดงามของประติมากรรมดอกกล้วยไม้ พร้อมเลือกช้อปดอกกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์จัดสวน และสินค้าในราคาพิเศษจากสวนดอกไม้ของจังหวัดกว่า 100 ร้านค้าในงาน “The Sense Of Orchid 2020” ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา