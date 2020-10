เตรียมพบความสดใส "หมู่เกาะสุรินทร์" พร้อมเปิดเกาะ 15 ต.ค. นี้

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวขึ้นเกาะ 15 ต.ค.นี้ หลังปิดฟื้นฟูธรรมชาติยาวหลายเดือน โดยจะเปิดให้ท่องเที่ยว 15 ตุลาคม 2563 - 15 พฤษภาคม 2564ทั้งนี้จะเป็นการท่องเที่ยวแบบ New Normal โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวจองผ่านแอป QueQ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา สามารถจองล่วงหน้าได้15วัน โดยจะแบ่งสัดส่วน จองล่วงหน้าผ่านแอป QueQ 70% นักท่องเที่ยว Walk In 30%สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจองที่พัก/เต็นท์ ให้จองผ่านเวป nps.dnp.go.th หรืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โทร 0 7647 2145-6 (จองล่วงหน้าได้ 60 วัน)หมู่เกาะสุรินทร์ อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ในพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ห่างจากชายฝั่งทะเลบริเวณท่าเรือคุระบุรีประมาณ 60 กิโลเมตร เดินทางด้วยเรือสปีดโบทใช้เวลาประมาณ 1.15 ชั่วโมง หมู่เกาะประกอบไปด้วยเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ ซึ่งเป็นสองเกาะใหญ่ และมีเกาะบริวารได้แก่ เกาะรี (เกาะสต๊อร์ค) เกาะไข่ (เกาะตอรินลา) และเกาะกลาง (เกาะปาจุมบา)หมู่เกาะสุรินทร์เป็นเขตอุทยานทางทะเลที่นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืนนอนฟังเสียงคลื่นบนเกาะได้ โดยมีให้บริการทั้งบ้านพักและเต็นท์ของอุทยาน หรือจะนำเต็นท์มากางเองก็ได้ โดยบ้านพักและที่ทำการของอุทยานฯ จะอยู่ที่ “อ่าวช่องขาด” บนเกาะสุรินทร์เหนือ ซึ่งเป็นเกาะหลักของอุทยานฯ ส่วนจุดกางเต็นท์จะอยู่ที่ “อ่าวไม้งาม” บนเกาะสุรินทร์เหนือเช่นกัน แต่นักท่องเที่ยวบางส่วนก็นิยมมาเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์แบบ One Day Tripนอกจากชายหาดและน้ำทะเลขาวใสบนเกาะแล้ว สิ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์ก็คือการออกไปดำน้ำชมปะการังอันสวยงามและชมปลาหลากชนิด โดยหมู่เกาะสุรินทร์วางตัวอยู่ในกลุ่มอ่าวขนาดใหญ่ มีจุดบังคลื่นลมได้ดี จึงเป็นแหล่งกำเนิดแนวปะการังน้ำตื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม จุดดำน้ำในหมู่เกาะสุรินทร์มีอยู่หลายจุดด้วยกัน อาทิ อ่าวช่องขาด (อ่าวนีโม) อ่าวแม่ยาย อ่าวไม้งาม อ่าวสุเทพ อ่าวบอน อ่าวสับปะรด อ่าวเต่า หินกองหรือหินแพ เกาะมังกร และอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ไม่ใช่การดำน้ำแต่ก็ต้องไปชมให้ได้ก็คือ “หมู่บ้านมอแกน” ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวมอแกน ชาวเลที่เดิมใช้ชีวิตร่อนเร่กลางทะเลกันมาหลายชั่วอายุคน