“บะหมี่เส้นสดสไตล์กวางตุ้ง” หอม เหนียวนุ่มในคำเดียว ที่ รร.เซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

-บะหมี่กุ้งแม่น้ำซอสเสฉวน

-บะหมี่ี่เนื้อวากิวสไตล์ฮ่องกง

-บะหมี่ซอสหม่าล่า

-บะหมี่ซอสจาจางเหมี่ยน

-บะหมี่ต้มยำปลากะพง

-บะหมี่หมูแดง

-บะหมี่เกี๊ยวหมู

เชฟก้องซุ่น ได้ใช้ฝีมือบวกเคล็ดลับพิเศษรังสรรค์เป็นบะหมี่เส้นสด ที่มีขนาดบางกำลังดี หอม เหนียวนุ่น ที่สำคัญทำสดใหม่วันต่อวันชามต่อชาม ซึ่งมีให้เลือกลองลิ้มชิมรสกัน 7 เมนู ได้แก่โดยเสิร์ฟบริการในราคาเริ่มต้นที่ 265 บาท++ ต่อชาม (ราคาข้างต้นไม่รวมอัตราภาษีและค่าบริการ)ผู้สนใจเชิญพิสูจน์เสน่ห์ของบะหมี่เส้นสดได้แล้ววันนี้ ณ ห้องอาหารจีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.30 น. – 14.30 น. สำหรับมื้อกลางวันและ 18.00 น. – 22.30 น.สำหรับมื้อค่ำนอกจากนี้ทาง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ยังย้ำในเรื่องความสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจ และห่วงใย โดยการันตีว่า เชฟก้องซุ่น ไม่ได้เดินทางไปยังที่สุ่มเสี่ยงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ส่วนพนักงานทุกคนได้ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน และยังผ่านการอบรมแนวทางป้องกัน นอกจากนี้เรายังทำการฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ทำครัว ห้องครัว และเครื่องมือเครื่องใช้เป็นอย่างดีขณะที่ทางโรงแรมได้รับประกาศนียบัตรโรงแรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2100-6255หรือ อีเมล์: diningcgcw@chr.co.thติดตามข่าวสารของห้องอาหารจีนไดนาสตี้ได้ที่ www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/cgcw/restaurant/dynastyเฟสบุ๊ค: Centara Grand at CentralWorldอินสตาแกรม: Centara Grand at CentralWorld