TACC ผนึก Betterbeam Food สร้าง Growth Engine ใหม่เข้าลงทุนถือหุ้น 30%

“ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ ”ควักเงินเข้าลงทุน “ เบทเทอร์บีมฟู้ด ” เจ้าของแบรนด์ชาไทยยอดนิยม “ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน” ถือหุ้นสัดส่วน 30 % ต่อยอดธุรกิจหลัก ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มชาไทยที่กำลังเติบโต ฟาก Co-CEO “ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล” ระบุ การเข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ เพื่อร่วมพัฒนาเครื่องดื่ม และนวัตกรรมชาไทยสู่ระดับสากล เล็งนำเข้าระดมทุนในอีก 3 ปีข้างหน้า
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO)บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC เปิดเผยว่า TACC ได้เข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน บริษัท เบทเทอร์บีมฟู้ด จำกัด (Betterbeam Food) เจ้าของแบรนด์ชาไทยยอดนิยม “ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน” ในสัดส่วนการถือหุ้น 30% รวมมูลค่า 45 ล้านบาท เพื่อสร้างความร่วมมือในการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย โดยเฉพาะกลุ่มชาไทยที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ แบรนด์ “ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน” เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภครุ่นใหม่ ขณะที่ TACC เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชา กาแฟ และเครื่องดื่ม ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์คาเฟ่ และร้านสะดวกซื้อชั้นนำ การผนึกกำลังครั้งนี้ จึงเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย และส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับให้กับผู้บริโภค
สำหรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ ต่อยอดจากความเชี่ยวชาญหลักของ TACC ในธุรกิจเครื่องดื่ม โดยเฉพาะกลุ่มชา กาแฟ ขยายจากการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแบรนด์ (B2B) สู่การสร้างการเติบโตผ่านแบรนด์ที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง (B2C) พร้อมเพิ่มโอกาสการเติบโตผ่านช่องทางใหม่อย่างยั่งยืน มุ่งสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ผ่านการขยายธุรกิจ การต่อยอดนวัตกรรม และการสร้างคุณค่าร่วม (Shared Value) ให้กับทุกภาคส่วน
“ความร่วมมือครั้งนี้ คือการรวมพลังเชิงกลยุทธ์ (Strategic Synergy) เพื่อสร้าง Growth Engine ใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย โดยจะพลิกโฉมการเติบโตผ่านการเชื่อมโยงศักยภาพตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การสร้างแบรนด์ ไปจนถึงการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างครบวงจร พร้อมยกระดับความสามารถในการแข่งขันของทั้งสององค์กรอย่างก้าวกระโดด การลงทุนครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบนิเวศธุรกิจเครื่องดื่มที่แข็งแกร่ง รองรับการเติบโตในมิติใหม่อย่างยั่งยืน” นางสาวไตรทิพย์ กล่าว
นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะนำ เบทเทอร์บีมฟู้ด เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์mai ภายใน 3 ปึ
นางสาวพันธ์ทิพย์ ดีเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบทเทอร์บีมฟู้ด จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันแบรนด์ “ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน” มีจำนวนสาขาที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน 27 แห่งในกรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค และบริษัทฯ มีแผนขยายสาขาเพิ่มเติมทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบร้านและเมนูใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภครุ่นใหม่ไปพร้อมกัน
สำหรับความร่วมมือกับTACC จะเป็นการเสริมศักยภาพของแบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดย TACC มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องดื่ม ระบบซัพพลายเชน และโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจ ซึ่งจะสนับสนุนให้ Betterbeam Food สามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานสากล
“การจับมือกับ TACC ไม่เพียงช่วยให้เรามีทรัพยากรและองค์ความรู้ที่ครบถ้วน แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสใหม่ในการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น เราเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการยกระดับเครื่องดื่มไทยให้เติบโตได้ไกลกว่าเดิม และสร้างคุณค่าร่วมทั้งต่อผู้บริโภค และพันธมิตรทางธุรกิจ” นางสาวพันธ์ทิพย์ กล่าว