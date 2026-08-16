โพลชี้ "ฟอกเงิน-ภัยการเงิน" น่ากังวล จี้รัฐใช้ กม.จริงจัง-ฟันตัวการใหญ่

ดุสิตโพล เผยคนไทยห่วงปัญหาฟอกเงิน 59% มองปัญหาการฟอกเงินน่ากังวลมาก ขณะที่ 78.80% เรียกร้องรัฐบาล-หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดการตัวการใหญ่ ลงโทษหนัก และกวาดล้างให้สิ้นซาก ชี้ การบังคับใช้กม.และบทลงโทษ ไม่เข้มพอ
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง คนไทยกับภัยการเงิน และการฟอกเงิน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,151 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2569
1. เมื่อถามว่า ประชาชนเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับภัยทางการเงินหรือไม่
กลุ่มตัวอย่าง 51.69% ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับภัยทางการเงิน
ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง 48.31% เคยมีประสบการณ์
2. ประชาชนเคยมีประสบการณ์ในลักษณะใดบ้าง
อันดับ 1 โฆษณาเงินกู้นอกระบบ หรือการชักชวนลงทุนที่น่าสงสัย ร้อยละ 57.73
อันดับ 2 ญาติ เพื่อน หรือคนใกล้ตัวได้รับความเสียหายจากภัยทางการเงิน 57.01%
อันดับ 3 ถูกหลอกให้โอนเงินหรือเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน 29.14%
3. หากพบเบาะแสที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ประชาชนคิดว่าควรแจ้งหน่วยงานใดเป็นอันดับแรก
อันดับ 1 แจ้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 42.57%
อันดับ 2 แจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 35.45%
อันดับ 3 แจ้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (AOC) สายด่วน 1441 32.93%
4. ประชาชนคิดว่าปัญหาการฟอกเงิน ณ วันนี้ น่ากังวลมากน้อยเพียงใด
กลุ่มตัวอย่าง 59.77% เห็นว่าปัญหาการฟอกเงิน ณ วันนี้น่ากังวลมาก
รองลงมา 34.49% ตอบว่าค่อนข้างน่ากังวล
ส่วนอีก 4.70% ตอบว่าไม่ค่อยน่ากังวล
ขณะที่ 1.04% ตอบว่าไม่น่ากังวล
5. ประชาชนคิดว่าสาเหตุใดที่ทำให้ปัญหาการฟอกเงินในประเทศไทยยังคงมีอยู่
อันดับ 1 การบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษยังไม่จริงจัง 76.11%
อันดับ 2 เจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 64.55%
อันดับ 3 ประชาชนบางส่วนขาดความรู้หรือยินยอมให้ขบวนการใช้บัญชี 56.13%
6. ประชาชนคิดว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการอย่างไรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน
อันดับ 1 จัดการกับตัวการใหญ่ ลงโทษอย่างหนัก กวาดล้างให้สิ้นซาก 78.80%
อันดับ 2 ธนาคารตรวจสอบตัวตนและบัญชีที่ผิดปกติให้เข้มงวดขึ้น 63.77%
อันดับ 3 ให้ความรู้ประชาชน เพิ่มช่องทางแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้เสียหาย 60.47%
น.ส.พรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล ระบุว่า ผลโพลสะท้อนว่าภัยทางการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัว เกือบครึ่งเคยมีประสบการณ์ โดยมองว่าปัญหาการฟอกเงินน่ากังวล และยังไม่เชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมาย ภาครัฐจึงควรเร่งจัดการตัวการใหญ่และผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ควบคู่กับการตรวจสอบบัญชีผิดปกติ และให้ความรู้ประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการโดยไม่รู้ตัว