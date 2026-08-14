TACC เปิด“ปังเย็น”ที่ All Café ดันรายได้ปีนี้ทะลุเป้า10%

"ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ " เดินหน้ารุกตลาดเครื่องดื่ม ส่งเมนูใหม่ “ปังเย็น” สุดฟิน 2 รสชาติ ได้แก่ “ปังเย็นชาเขียวมัทฉะ” และ “ปังเย็นชาไทย” วางจำหน่าย All Café ในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ 13 ส.ค.2569 ชูจุดเด่นความอร่อยสดชื่นจากน้ำแข็งเกล็ดละเอียด เสิร์ฟพร้อมขนมปังเนื้อนุ่ม ฟากผู้บริหาร "ชัชชวี วัฒนสุข" มั่นใจสินค้าใหม่ได้รับการตอบรับที่ดี พร้อมเป็นอีกแรงหนุนสำคัญผลักดันรายได้ปี 2569 เติบโตมากกว่า 10% ตามเป้าหมาย
นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาเมนูใหม่ร่วมกับ 7-Eleven ในฐานะ Key Strategic Partner เพื่อสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ล่าสุดเปิดตัวเมนู “ปังเย็น” สุดฟิน 2 รสชาติ ได้แก่ “ปังเย็นชาเขียวมัทฉะ” ที่โดดเด่นด้วยความหอมของมัทฉะและรสชาติเข้มข้นสไตล์ญี่ปุ่น และ “ปังเย็นชาไทย” ที่ให้กลิ่นหอมและรสชาติหวานกลมกล่อมแบบชาไทย เสิร์ฟพร้อมขนมปังเนื้อนุ่มและน้ำแข็งเกล็ดละเอียด ช่วยเติมความสดชื่นและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค
ทั้งนี้ เมนูใหม่ดังกล่าวจะวางจำหน่ายที่All Café ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ เชื่อว่าเมนูดังกล่าวจะช่วยสร้างความคึกคักให้กับกลุ่ม Non-Coffee Menu เพิ่มความหลากหลายของสินค้า และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของยอดขายในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้
สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ ได้ปรับเป้าหมายรายได้เติบโตเป็นมากกว่า 10% จากเดิมที่ตั้งเป้าเติบโตระดับ Double Digit หลังเห็นแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจที่ดีกว่าคาด โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจาก 2 กลุ่มธุรกิจสำคัญ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ B2B ที่ยังคงพัฒนา Core Menu และ New Menu ร่วมกับ 7-Eleven อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเครื่องดื่มในโถกด 7-Select และเครื่องดื่ม Non-Coffee Menu ใน All Café รวมถึงการขยายผลิตภัณฑ์ไปยังร้าน 7-Eleven ในต่างประเทศ
ส่วนกลุ่มธุรกิจ B2C บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้า พัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์กลุ่ม Café Business และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควบคู่กับการสร้างความหลากหลายของแหล่งรายได้
ขณะเดียวกัน TACC ยังเดินหน้าต่อยอดธุรกิจ License Business รวมถึงมองหาโอกาสใหม่ผ่านการ M&A JV เพื่อสร้าง New S-Curve รองรับการเติบโตในอนาคต รวมถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว