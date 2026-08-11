CPN โกยรายได้รวมทะลุ 1.3 หมื่่นล.

"เซ็นทรัลพัฒนา" เผยผลงานไตรมาส 2 มีรายได้รวม 13,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% และกำไรสุทธิ 4,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน ผลจากการเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่และการปรับปรุงศูนย์การค้าปัจจุบัน อีกทั้งปรับสัดส่วนร้านค้าให้ตรงความต้องการ ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินการบัญชี และกลุ่มธุรกิจโรงแรมและสำนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN แจ้งผลงานไตรมาส 2 ที่มีรายได้รวม 13,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% และกำไรสุทธิ 4,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน จากความแข็งแกร่งของธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่เติบโตต่อเนื่อง ผลดีจากธุรกิจหลักจากการเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ การปรับปรุงศูนย์การค้าปัจจุบัน และปรับสัดส่วนร้านค้าให้ตรงความต้องการ ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการศูนย์การค้าที่เพิ่มขึ้น และยอดขายร้านค้าเติบโตขึ้น ด้วยการบริหารพอร์ตธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทเติบโตควบคู่กับการรักษาฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง
โดยผลการเนินงานไตรมาส 2 ที่เติบโตขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของผลที่หุ้นละ 2.40 บาทต่อหุ้น นับว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ CPN มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีอัตราหนี้สินต่อทุนสุทธิลดลงมาที่ 0.49 เท่า จาก 0.63 เท่าในไตรมาส 2 ของปีก่อน
ทั้งนี้ ผลประกอบการที่เติบโตต่อเนื่อง เป็นผลจากการที่ประสบความสำเร็จในทุกกลุ่มธุรกิจ ตั้งแต่การเปิดตัว 2 ศูนย์การค้าใหม่ ในเมืองอย่าง เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส เปิดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นการเติมเต็มไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และสร้างสีสันให้ย่านการศึกษาและเศรษฐกิจของภาคอีสาน และ เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม อีกทั้งการเปิดขายคอนโด Phyll ขอนแก่น ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม Sold Out 100% ใน 3 วัน ในช่วง Presales พร้อมกวาดยอดขายกว่า 1,600 ล้านบาท สะท้อนความแข็งแกร่งโครงการคุณภาพบนทำเลศักยภาพ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริงและศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในฐานะ New Growth Market สำคัญของประเทศรวมทั้ง Central Park Offices บนทำเล Super Core CBD ดึงดูดบริษัทชั้นนำระดับโลกต่อเนื่อง ล่าสุดต้อนรับ Deutsche Bank ธนาคารชั้นนำจากเยอรมนี ด้วยเครือข่ายทั่วโลก
ดังนั้น จากการเดินหน้าพัฒนาและเปิดโครงการต่อเนื่อง สงผลให้สิ้นไตรมาส 2 CPN จะมีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานทั้งหมด45 โครงการ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 43แห่ง – ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 17 โครงการ ต่างจังหวัด 25โครงการ และในมาเลเซีย 1 โครงการ ศูนย์การค้าเอสพละนาด และศูนย์การค้าเมกาบางนา) คอมมูนิตี้ มอลล์ 16โครงการ มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิรวม 2.4 ล้านตารางเมตร นอกจากนี้ ยังมีอาคารสำนักงาน 11 อาคาร โรงแรม 13 แห่ง และโครงการที่พักอาศัยทั้งแนวสูงและแนวราบรวม 52 โครงการ