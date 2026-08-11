CPNเผยQ2/69โตแกร่งกำไรพุ่ง 10% หลังธุรกิจหลักทำนิวไฮหนุนเติบโตทุกธุรกิจ

CPN เผยไตรมาส 2/69 รายได้รวม 13,105 ล้านบาท เติบโต 8% กำไรสุทธิ 4,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน ชี้เป็นการเติบโตจากความแข็งแกร่งของธุรกิจศูนย์การค้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่เติบโตต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาฐานะการเงินที่แข็งแกร่งด้วยอัตราหนี้สินต่อทุนที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง แจงไตรมาส 2 จ่ายเงินปันผล 2.40 บาทต่อหุ้น พร้อมเดินหน้าขยายการลงทุน เปิด "เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส" และ "เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์" สองแลนด์มาร์กสำคัญ ตอกย้ำผู้นำพัฒนาเมืองและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ภายใต้แนวคิด "The Ecosystem for All"
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินการบัญชี และกลุ่มธุรกิจโรงแรมและสำนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN กล่าวว่า “ผลประกอบการไตรมาส 2 สะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก โดยธุรกิจหลักสร้างสถิติรายได้นิวไฮต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 จากการเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ การปรับปรุงศูนย์การค้าปัจจุบัน และปรับสัดส่วนร้านค้าให้ตรงความต้องการ ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการศูนย์การค้าที่เพิ่มขึ้น และยอดขายร้านค้าเติบโตขึ้น
"ด้วยการบริหารพอร์ตธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเติบโตควบคู่กับการรักษาฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและสร้างผลตอบแก่ผู้ถือหุ้น โดยในไตรมาส 2 นี้ บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลของผลประกอบการปี 2568 ที่ 2.40 บาทต่อหุ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตอกย้ำบทบาทของเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้นำการพัฒนาเมืองและการสร้างจุดหมายปลายทางที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”
ประสบความสำเร็จทุกธุรกิจ
• 2 ศูนย์การค้าใหม่ สร้างการเติบโตในเมืองศักยภาพ เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส (20 พ.ค.) เติมเต็มไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และสร้างสีสันให้ย่านการศึกษาและเศรษฐกิจของภาคอีสาน ขณะที่ เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ (3 ก.ค.) Thailand’s First Outdoor-inspired Indoor Shopping Centre มอบประสบการณ์การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ที่ผสานธรรมชาติ สุขภาพ และชีวิตประจำวันเข้าด้วยกัน
• ปรากฏการณ์ความสำเร็จ คอนโด Phyll ขอนแก่น ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม sold out 100% ใน 3 วัน ในช่วง Presales พร้อมกวาดยอดขายกว่า 1,600 ล้านบาท สะท้อนความแข็งแกร่งโครงการคุณภาพบนทำเลศักยภาพ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริงและศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในฐานะ New Growth Market สำคัญของประเทศ
• Central Park Offices บนทำเล Super Core CBD ดึงดูดบริษัทชั้นนำระดับโลกต่อเนื่องล่าสุดต้อนรับ Deutsche Bank ธนาคารชั้นนำจากเยอรมนี ด้วยเครือข่ายทั่วโลก เลือกปักหมุดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ สะท้อนความเชื่อมั่น และศักยภาพ สีลม–พระราม 4 ในฐานะ Financial District ของไทย
• ความสำเร็จธุรกิจโรงแรม GO! Hotel ขอนแก่น แคมปัส และนครสวรรค์กลายเป็นจุดแข็งทำเลศักยภาพติดศูนย์การค้า ตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยว คนทำงาน และนักเดินทางรุ่นใหม่ ที่มองหาความสะดวกครบวงจร กระแสตอบรับดีตั้งแต่เปิดบริการ
คว้ารางวัลระดับประเทศและระดับโลก
นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ยังได้รับ 2 รางวัลใหญ่จาก Retail Asia Awards 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ได้แก่ 'New Mall of the Year – Thailand' จากเซ็นทรัล พาร์ค และ 'Eco-Friendly Mall of the Year – Thailand' จากเซ็นทรัล กระบี่ แลนด์มาร์กแห่งใหม่และมาตรฐานด้านความยั่งยืนของไทย พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลองค์กรที่น่าร่วมงานที่สุดจากการจัดอันดับโดย Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia และรางวัลด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่
1.รางวัล Best Workplaces™ Thailand 2025 อันดับที่ 7 จัดโดย Great Place to Work®, “2025 Outperforming Enterprises Thailand” โดย Hewitt Consulting และ Thailand People Management Award 2025 ระดับ Gold สูงสุด จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) พร้อมคว้ารางวัล 2. Most Honored Company จาก 2026 Extel Asia Executive Team นอกจากนี้ Multipurpose Halls ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ยังคว้า 10 รางวัล "สถานที่จัดงานมาตรฐาน MICE" จากเวที MICE Standards Day 2026
รางวัลดังกล่าว ตอกย้ำบทบาทผู้นำ Festive Economy ของประเทศ ด้วยความสำเร็จของแคมเปญเซลล์กลางปียิ่งใหญ่ Grand Grand Sale 2026 กระตุ้นการใช้จ่าย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยระดับมหภาค และแคมเปญ Thailand's Pride Celebration 2026 ทั่วประเทศ ผลักดันไทยสู่ Top of Pride Destination และสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ WorldPride 2030
ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้โมเดล "The Ecosystem for All" ผ่าน Better Futures Project 2026: อนาคตใกล้ฉัน ปีที่ 5 ร่วมกับ UNDP ภาครัฐ และภาคีเครือข่าย พัฒนาเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านการเรียนรู้ การลงมือทำ และการสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พร้อมสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2569 เซ็นทรัลพัฒนา จะมีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานทั้งหมด 45 โครงการ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 43 แห่ง - ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 17 โครงการ ต่างจังหวัด 25 โครงการ และในมาเลเซีย 1 โครงการ; ศูนย์การค้าเอสพละนาด และศูนย์การค้าเมกาบางนา) คอมมูนิตี้ มอลล์ 16 โครงการ มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิรวม 2.4 ล้านตารางเมตร นอกจากนี้ ยังมีอาคารสำนักงาน 11 อาคาร โรงแรม 13 แห่ง และโครงการที่พักอาศัยทั้งแนวสูงและแนวราบรวม 52 โครงการ