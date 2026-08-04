FETCO ให้เป้า SET ปีนี้ 1,700 จุด คาด Fund Flow ไหลเข้าต่อเนื่อง ดัชนีเชื่อมั่นร้อนแรง

FETCO มองหุ้นไทยเข้าสู่ภาวะขาขึ้น คาดปี 69 มีลุ้นแตะ 1,700 จุด รับอานิสงส์ Fund Flow ไหลเข้าต่อเนื่อง FDI หนุน กำไร บจ.แข็งแกร่ง และดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนขยับขึ้นเกณฑ์ ร้อนแรง แนะกลุ่มธนาคารน่าสนใจ
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เปิดเผยว่าตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มอยู่ในภาวะขึ้นต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า โดยมองว่าปีนี้มีโอกาสเห็นดัชนีแตะระดับ 1,700 จุด แม้มีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนสงครามในตะวันออกกลาง และภาษีการค้ารอบใหม่ แต่ยังมีแรงหนุนทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยในประเทศ รวมทั้งกระแสเงินทุนต่างชาติที่ยังมีแนวโน้มไหลเข้าต่อเนื่อง
สำหรับปัจจัยสนับสนุนหุ้นไทย ได้แก่ เศรษฐกิจโลกยังเติบโตได้ แม้มีประเด็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ยังไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ อีกทั้งไทยยังได้รับประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากไทยมีความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้เป็นจุดหมายสำคัญของของ FDI (Forign Direct Investment) ซึ่งการลงทุนจาก FDI จะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต อย่างไรก็ตามอาจยังไม่เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแรงมาก เนื่องจากการลงทุน FDI ต้องใช้เวลา นอกจากนี้กำไรบริษัทจดทะเบียนกลับมาเติบโตต่อเนื่อง โดยนักวิเคราะห์คาดกำไรเติบโตเฉลี่ย 8-10% ต่อปีในช่วง 3 ปีข้างหน้า
นอกจากนี้กระแสเงินทุนต่างชาติ (Fundflow) ยังมีแนวโน้มไหลเข้าต่อเนื่อง หลังจากช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Fund Flow ไหลออก 761,310 ล้านบาท ขณะที่ครึ่งปีแรกต่างชาติซื้อสุทธิ 75,934 ล้านบาท ยังมีโอกาสที่ Fund Flow จะไหลเข้าอีกมาก ด้าน Valuation หุ้นไทยยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ หากตัด DELTA ที่ราคาผันผวนบางช่วง P/E หุ้นไทยอยู่ที่ 13.3 เท่า เทียบกับภูมิภาคยังถือว่าไม่แพงมาก หรือ Valuation ไม่ได้อยู่ในระดับที่น่ากังวล อีกทั้งมีโครงการ Jump+ ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยหนุนมูลค่าหุ้นไทยในระยะยาว โดยยังมีหุ้นใน SET กว่า 470 บริษัท หรือคิดเป็น 61% ที่ยังซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value) โครงการ Jump+ จึงจะเข้ามาช่วยสร้างความโปร่งใสและแผนงานที่ชัดเจน เพื่อให้นักลงทุนเห็นมูลค่าที่ซ่อนอยู่ของบริษัทเหล่านี้
สำหรับความคืบหน้าโครงการ TISA วัตถุประสงค์เปลี่ยนไปจากเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ซึ่งตอนดัชนี 1,200 จุดจึงต้องการแรงกระตุ้น แต่ปัจจุบันดัชนี 1,600 จุดแล้ว สิ่งที่ต้องการคือสภาพคล่องไหลเข้าต่อเนื่อง และต้องการประคองตลาดไม่ให้ทรุดกลับไปที่เดิม โดยวัตถุประสงค์หลักในปัจจุบันเน้นไปที่การสร้างวินัยการออมระยะยาวมากกว่าการสร้างแรงกระแสชั่วคราว พร้อมชูข้อดีว่าเป็นโครงการถาวร ไม่ต้องขอต่ออายุทุก 5 ปี เหมือนค่าลดหย่อนภาษีทั่วไป ส่วนวงเงินลดหย่อนที่อาจปรับลดลงมาเหลือ 600,000 บาทตามกระแสข่าวนั้นนั้น นายไพบูลย์ระบุว่ายังต้องติดตามรายละเอียดความชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไร แต่เชื่อว่าวงเงินปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ในอนาคต
ความกังวลเรื่อง TSD ข้อมูลรั่วไหลในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้กระทบต่อ Sentiment ตลาดหุ้นอย่างที่กังวล เนื่องจากระบบตรวจพบได้เร็วและจำกัดวงความเสียหายได้ทัน อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำให้ทุกองค์กรในตลาดทุนยกระดับการป้องกัน Cyber Attack ที่มีความพยายามโจมตีอยู่ตลอดเวลา ด้าน ผลกระทบหุ้นเทคฯ สหรัฐฯ ร่วง นายไพบูลย์มองว่าผลกระทบต่อไทยมีจำกัด เนื่องจากบริษัทในไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนกลางน้ำและปลายน้ำ ซึ่งยังเป็นที่ต้องการใน Value Chain ของอุตสาหกรรมชิปและ Data Center ที่ยังต้องเดินหน้าต่อ
สำหรับหุ้นไทย กลุ่มที่น่าลงทุน ได้แก่
- กลุ่มพลังงาน เนื่องจากความต้องการพลังงานโลกยังเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะจาก AI และภาคอุตสาหกรรม ความมั่นคงทางพลังงานเป็นวาระสำคัญของทุกประเทศ และการลงทุนในพลังงานทั้งแบบดั้งเดิมและสะอาดเพิ่มขึ้นทั่วโลก
กลุ่มธนาคาร เศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัว หนุนคุณภาพสินทรัพย์และการเติบโตของสินเชื่อ ฐานเงินทุนแข็งแกร่ง รองรับการขยายธุรกิจในระยะยาว และผลตอบแทนเงินปันผลสูง
- กลุ่มสื่อสาร และ Digital infrastructure เนื่องจาก AI และ Cloud หนุนความต้องการ data center และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ยังมีแนวโน้มเติบโตระยะยาว
- กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ได้ประโยชน์จากกระแสการย้ายฐานการผลิตและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)
- กลุ่มท่องเที่ยวและค้าปลีก จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มฟื้นตัว ได้ประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการท่องที่ยวของภาครัฐ
หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Value Up / Jump+ บริษัทที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพและโครงสร้างธุรกิจ มีเงินสดแข็งแกร่ง และจ่ายผลตอบแทนที่น่าสนใจ