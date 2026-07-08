TACCแง้มครึ่งปีหลังโดดเด่น เดินหน้ารีแบรนด์องค์กร - ลุ้นปิดดีลใหญ่

"ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์ " ส่งสัญญาณธุรกิจครึ่งปีหลังเติบโตต่อเนื่อง อานิสงส์ยอดขายเครื่องดื่มพุ่ง พร้อมปรับเป้าหมายรายได้ปีนี้ ฟากบิ๊กบอส “ชัชชวี วัฒนสุข”ระบุลุยพัฒนาสินค้าใหม่ทั้งกลุ่ม 7-Eleven และ Non-7-Eleven เดินหน้ารีแบรนด์องค์กร เสริมภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ เตรียมเจรจาปิดดีลหวังสร้าง New S-Curve เพิ่มแหล่งรายได้หนุนการเติบโตระยะยาว
นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ปรับเป้าหมายรายได้ปี 2569 ให้สูงขึ้น หลังเห็นสัญญาณการเติบโตของธุรกิจที่ดีในช่วงครึ่งปีแรก และมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของยอดขายในกลุ่มธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่ม 7-Eleven และ Non 7-Eleven
โดยยอดขายสินค้าเครื่องดื่มในช่วงไตรมาส 1/2569 เติบโตต่อเนื่อง โดยมีรายได้ 638.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.50% และมีกำไรสุทธิ 99.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายที่เติบโตในร้าน 7-Eleven ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงการตอบรับที่ดีของสินค้าใหม่ที่ทยอยออกสู่ตลาด
สำหรับช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ เตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มธุรกิจ 7-Eleven และ Non-7-Eleven เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยในกลุ่ม 7-Eleven จะยังคงร่วมพัฒนาเมนูเครื่องดื่มใหม่กับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มเครื่องดื่มเย็นในโถกดและเครื่องดื่ม Non-Coffee Menu ขณะที่กลุ่ม Non-7-Eleven จะมุ่งขยายฐานลูกค้าและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Café Business และช่องทางจำหน่ายอื่นๆ ที่มีศักยภาพ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการรีแบรนด์องค์กรและปรับภาพลักษณ์องค์กรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและการเติบโตขององค์กรในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อสะท้อนความน่าเชื่อถือ และความพร้อมในการขยายธุรกิจในมิติใหม่ๆ รวมถึงเสริมสร้างการรับรู้ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจในระยะยาว
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาดีลลงทุน เพื่อสร้างการเติบโตในรูปแบบ New S-Curve และเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ในอนาคต โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนของโครงการหรือความร่วมมือใหม่ๆ ให้เห็นภายในระยะเวลาอันใกล้นี้
“การเติบโตของธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการปรับเป้าหมายรายได้ปีนี้ให้สูงขึ้น โดยบริษัทฯ จะเดินหน้าพัฒนาสินค้าใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความแข็งแกร่งผ่านการลงทุนเชิงกลยุทธ์ เพื่อผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายชัชชวี กล่าว