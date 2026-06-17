ดีเอสไอบุกทลายเครือข่าย Forex เถื่อน อายัดทรัพย์ร้อยล้าน จ่อฟันนักการเมือง-ดารานักร้องดัง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สนธิกำลัง 4 หน่วยงานรัฐ เปิดปฏิบัติการ "Shutdown the laundering" ปูพรมตรวจค้น 24 จุดทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทลายเครือข่ายหลอกลงทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) ผิดกฎหมาย เบื้องต้นอายัดบัญชีธนาคาร 77 ราย พร้อมยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 65 ล้านบาท ท่ามกลางกระแสข่าวเตรียมขยายผลเอาผิดบุคคลวีไอพีที่อาจมีส่วนพัวพัน
ปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ภายใต้การสั่งการของกระทรวงยุติธรรม ดีเอสไอได้บูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจไซเบอร์ (บช.สอท.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถยึดทรัพย์สินมูลค่ามหาศาล ทั้งเงินสด รถซูเปอร์คาร์ 5 คัน ทองคำแท่ง ตลอดจน ฮาร์ดแวร์วอลเล็ต (Hardware wallet) และเซิร์ฟเวอร์หลักที่ใช้กระทำความผิด
การทลายเครือข่ายครั้งนี้นับเป็น "สัญญาณ" สำคัญที่สะท้อนความพยายามของทางการไทยในการล้างบางอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นของระบบเศรษฐกิจมาอย่างยาวนาน จุดที่แวดวงการเงินต้องจับตาอย่างใกล้ชิดคือเส้นทางการเงินที่คาดว่าอาจเชื่อมโยงถึงนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิง หากการสอบสวนขยายผลไปถึงกลุ่มบุคคลระดับสูงจริง อาจนำไปสู่การยกระดับมาตรการตรวจสอบการฟอกเงินในตลาดทุนที่เข้มข้นขึ้นในอนาคต
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเตรียมสรุปสำนวนคดีและแถลงรายละเอียดเชิงลึกต่อไป ทว่าภารกิจคู่ขนานที่สำคัญคือการเปิดรับแจ้งเบาะแสจากกลุ่มผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อcพลตฟอร์มเถื่อน คดีระดับชาตินี้ถือเป็นบทเรียนย้ำเตือนให้นักลงทุนรายย่อยต้องตื่นตัว และเลือกวางเงินลงทุนเฉพาะกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียเงินทุนทั้งก้อน