CPNเผยปิดการขาย“PHYLL KHONKAEN” กวาดยอดขาย1,600ล้านหลังเปิดพรีเซลไม่กี่วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในโครงการคอนโดมิเนียม “PHYLL KHONKAEN” ในมิกซ์ยูสแห่งใหม่ “เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” หลังได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม จนสามารถปิดการขายในช่วง Presales กวาดยอดขายกว่า 1,600 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นที่ลูกค้าต่อแบรนด์ “เซ็นทรัลพัฒนา” และทำศักยภาพ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนรุ่นใหม่
ร.อ. กรี เดชชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจที่อยู่อาศัย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือ CPN กล่าวว่าบริษัทประสบความสําเร็จในโครงการ PHYLL KHONKAEN ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ ความเชื่อมั่นและในแบรนด์ และโครงการที่มีศักยภาพสูง และตอบโจทย์ทั้งด้านทําเล คุณภาพชีวิต และความต้องการของตลาดได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ตลาดอสังหาฯยังมีความท้าทาย แต่โครงการกลับได้รับการตอบรับอย่างดีมากและสามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วง Presales ในเวลาไม่กี่วัน”
“ขณะเดียวกัน ความสําเร็จครั้งนี้ยังสะท้อนศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น ที่กําลังก้าวสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจสําคัญแห่งใหม่ของประเทศ ทั้งในด้านการศึกษา การแพทย์ และไลฟ์สไตล์ ซึ่งเราเชื่อว่าจะมีบทบาทสําคัญต่อการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาว”
สำหรับ PHYLL KHONKAEN พัฒนาภายใต้แนวคิด “Living Isan Soul” ถ่ายทอดอัตลักษณ์และเสน่ห์ของวัฒนธรรมอีสานผ่านงานออกแบบร่วมสมัย บนสุดยอดทําเลภายใน “เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” โครงการ Mixed-Use แห่งใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่อย่างครบครัน ทั้งด้านการอยู่อาศัย การทํางาน และไลฟ์สไตล์
ทั้งนี้ PHYLL KHONKAEN ถือเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จสําคัญของเซ็นทรัลพัฒนา ในปีนี้ ต่อยอดจากความสําเร็จของโครงการ Escent ฉะเชิงเทรา และ Escent ภูเก็ต ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าจนสามารถปิดการขายในปีนี้ได้ก่อนหน้านี้ สะท้อนความแข็งแกร่งของแบรนด์ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยบนทําเลศักยภาพทั่วประเทศ และตอกย้ำความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อมาตรฐานการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของเซ็นทรัลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง