xs
xsm
sm
md
lg

ปอท.บุกทลาย "Throw The Hook" เครือข่าย Jaijaipay เกตเวย์พนัน 600 เว็บ ฟอกเงินคริปโตกลางเชียงใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตำรวจไซเบอร์สนธิกำลังบุกเชียงใหม่ ถอนรากระบบ Payment Gateway ใต้ดินชื่อ "Jaijaipay" ที่แฝงตัวรับเงินพนันให้เว็บผิดกฎหมายกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ ก่อนล้างบาปผ่านคริปโตเคอร์เรนซี จับกุมผู้ต้องหา 14 ราย ตั้งแต่อินฟลูเอนเซอร์สายคริปโตที่ถูกล็อกตัวถึงสนามบิน ไปจนถึงสมาชิกแก๊งรถซิ่งที่นำระบบมาใช้บริหารเงินพนัน ยึดทรัพย์รวมกว่า 31 ล้านบาท เปิดโปงเส้นทางการเงินซับซ้อนที่ไม่มีแบงก์ชาติรับรองแม้แต่ใบเดียว

พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และ พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมด้วยพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ "Throw The Hook" ซึ่งนับเป็นหนึ่งในปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์และระบบชำระเงินผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในรอบปี จากการสนธิกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายใน จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

จุดเริ่มต้นของคดีนี้มาจากการที่เจ้าหน้าที่ กก.3 บก.ปอท. ทำการสืบสวนเว็บไซต์พนันออนไลน์ www.muaypakyok.one ซึ่งเปิดให้บริการพนันหลากหลายรูปแบบ ทั้งมวยตู้ คาสิโน สล็อต ยิงปลา และไพ่ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินของเว็บดังกล่าว กลับพบความผิดปกติที่ชวนสงสัยอย่างยิ่ง นั่นคือการใช้บัญชีม้าทั้งในนามนิติบุคคลและบุคคลทั่วไปเพื่อรับแทงและโอนเงิน โดยบัญชีเหล่านั้นเชื่อมโยงกันเป็นระบบภายใต้ชื่อ "Jaijaipay" หรือ "ใจใจเพย์"


การสืบสวนเชิงลึกเปิดเผยว่า Jaijaipay ไม่ใช่ระบบชำระเงินธรรมดา หากแต่เป็น Payment Gateway เถื่อนที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับธุรกิจพนันออนไลน์โดยเฉพาะ โดยปราศจากใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย กระบวนการทำงานของระบบนี้ซับซ้อนและแนบเนียน เงินค่าพนันจากนักพนันจะถูกรับเข้ามาผ่านบัญชีพักหลายชั้น ก่อนถูกรวบรวมเพื่อแปลงออกเป็นเงินสดหรือโอนเข้าสู่สกุลเงินดิจิทัล (คริปโตเคอร์เรนซี) เพื่อปกปิดร่องรอยทางการเงินอย่างเป็นระบบ และที่น่าตระหนกยิ่งกว่านั้น คือพบว่ามีเว็บไซต์พนันออนไลน์อื่นที่เรียกใช้บริการของ Jaijaipay อยู่อีกไม่น้อยกว่า 600 แห่ง ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายนี้สูงถึงกว่า 5,000 ล้านบาทต่อเดือน

เมื่อรวบรวมหลักฐานได้เพียงพอ เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมาย 3 จุดใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นทั้งที่ตั้งสำนักงานและศูนย์ปฏิบัติงานของระบบ Jaijaipay และสามารถจับกุม นายธนกฤติ พร้อมพวกรวม 14 คน ซึ่งทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลและควบคุมระบบ พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะจำนวนมาก

ปฏิบัติการมิได้หยุดเพียงแค่นั้น เมื่อขยายผลการสืบสวนนำไปสู่การจับกุม นายวรชาติ อินฟลูเอนเซอร์ผู้มีชื่อเสียงในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งมีบทบาทเป็นโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาระบบและเป็นหนึ่งในผู้รับประโยชน์หลัก เจ้าหน้าที่สามารถล็อกตัวได้ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ต้องหาอยู่ระหว่างเดินทางและอาจพยายามหลบเลี่ยงการจับกุม


นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังจับกุม นายบพิตร และ นายอัครยุทธ ซึ่งเป็นสมาชิกของแก๊งรถแข่งชื่อดัง โดยทั้งสองมีสถานะเป็นผู้รับประโยชน์จากเว็บพนันและเป็นผู้นำระบบ Jaijaipay มาใช้บริหารจัดการกระแสเงินพนัน ของกลางที่ตรวจยึดได้จากปฏิบัติการทั้งหมด ประกอบด้วย เงินสด 182,000 บาท เครื่องประดับ และรถยนต์หรูหลายคัน รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ทั้งสิ้นกว่า 31 ล้านบาท

สำหรับข้อกล่าวหาเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะดำเนินการสืบสวนขยายผลต่อเนื่องไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์อีกกว่า 600 แห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่าย Jaijaipay ซึ่งหมายความว่าปฏิบัติการ "Throw The Hook" ยังไม่ปิดฉาก และรายชื่อผู้ต้องหาในคดีนี้อาจยาวออกไปอีกมากในอนาคตอันใกล้

