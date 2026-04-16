ผู้ถือหุ้นTACCอนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ0.42 บ.

ผู้ถือหุ้น "ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ "ไฟเขียวจ่ายปันผลปี 68 รวม 0.42 บาท/หุ้น รับเงิน 6 พ.ค.นี้ ฟากผู้บริหาร “นายชัชชวี วัฒนสุข” ระบุตั้งเป้ารายได้ปี 69 เติบโต Double Digit เดินหน้าพัฒนาโปรดักส์ ขยายตลาดทั้งใน–ต่างประเทศ พร้อมมองหาโอกาส M&A และ JV เสริมศักยภาพการแข่งขันระยะยาว
นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 10 เมษายน 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 เพิ่มอีก 0.21 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 22 เมษายน 2569 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 หลังจากก่อนหน้านี้ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.21 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ทั้งปีจ่ายปันผลรวม 0.42 บาทต่อหุ้น สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และฐานะการเงินที่มั่นคง
สำหรับผลประกอบการปี 2568 บริษัทฯมีรายได้จากการขาย 2,399.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.80% จากปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 298.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.70% โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายในร้าน 7-Eleven
ที่เติบโตต่อเนื่อง ตามการบริโภคในประเทศ รวมถึงกระแสความนิยมของเครื่องดื่มชาไทยและชาเขียว ตลอดจนการออกสินค้าใหม่ร่วมกับพันธมิตรหลัก
สำหรับแผนธุรกิจปี 2569 บริษัทฯตั้งเป้ารายได้เติบโต 10% (Double Digit) โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจาก 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ 7-Eleven มุ่งพัฒนา Core Menu และ New Menu อย่างต่อเนื่อง พร้อมออกสินค้าใหม่ร่วมกับ 7-Eleven ในฐานะ Key Strategic Partner ครอบคลุมทั้งเครื่องดื่มในโถกด (7-Select) และเครื่องดื่ม Non-Coffee Menu ใน All Café รวมถึงการขยายไปยังร้าน 7-Eleven ในต่างประเทศ
กลุ่มธุรกิจ Non-7-Eleven เดินหน้าขยายตลาดในประเทศ พัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์กลุ่ม Café Business และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทฯยังเร่งขยายธุรกิจต่างประเทศ และ License Business เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากช่องทางเดิม ควบคู่กับการมองหาโอกาสในการควบรวมกิจการ (M&A) และการร่วมทุน (JV) เพื่อสร้าง New S-Curve ใหม่ รองรับการเติบโตในอนาคต
ทั้งนี้ TACC ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุน และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว