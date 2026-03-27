CIB ทลายเครือข่าย "เทพคริปโต" ยึดทรัพย์ "แอ็คมี่" 1.3 พันล้าน เปิดพฤติกรรมเหยื่อล่อผลตอบแทน 200% ต่อปี

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ปิดฉากลวงโลกของนายวรวัฒน์ นาคแนวดี หรือ "แอ็คมี่" ที่หลอกลวงนักลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม 1000x และ วาบิท ชูผลตอบแทนสูงลิ่วเหนือจริงถึง 200 เปอร์เซ็นต์ต่อปี จนสร้างความเสียหายรวมกว่า 1,300 ล้านบาท คดีนี้นับเป็นภาพสะท้อนความเปราะบางของตลาดทุนยุคใหม่ที่อาชญากรใช้เทคโนโลยีมาบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
จุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมทางการเงินครั้งนี้ไม่ได้มาจากเทคโนโลยีที่ซับซ้อน แต่มาจากหลักจิตวิทยาขั้นพื้นฐานนั่นคือการสร้างภาพลักษณ์ความมั่งคั่ง โดยนายวรวัฒน์ หรือที่รู้จักกันในนาม แอ็คมี่ ได้อุปโลกน์ตนเองให้เป็นผู้ครอบครองสินทรัพย์ดิจิทัลมากที่สุดในประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดตัวเหรียญดิจิทัลของตนเองที่ชื่อว่า ACT กลยุทธ์นี้คือการสร้างความน่าเชื่อถือแบบก้าวกระโดด ทำให้ผู้ลงทุนที่ขาดความรู้เชิงลึกมองเห็นภาพลักษณ์ของความสำเร็จ และพร้อมที่จะนำเงินออมมาวางเดิมพันเพื่อหวังผลกำไร
รูปแบบการกระทำความผิดถูกวางแผนและแบ่งออกเป็นช่วงเวลาอย่างแยบยล โดยเริ่มต้นในเดือนมีนาคมปี 2566 ผ่านการเปิดเว็บไซต์ 1000x.live เพื่อเชิญชวนให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้นและทองคำโดยอ้างผลตอบแทนสูงถึง 200 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายและไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เมื่อแพลตฟอร์มแรกเริ่มถูกตรวจสอบและผู้ลงทุนไม่สามารถถอนเงินได้ ขบวนการนี้จึงพลิกแพลงไปเปิดแพลตฟอร์มใหม่ภายใต้ชื่อ และ Wowbit เสนอให้ผู้ลงทุนซื้อเหรียญ แอค และนำมาฝากออมโดยรับปากจะให้ผลตอบแทน 90 เปอร์เซ็นต์ต่อปี หรือรับซื้อคืนในราคาที่สูงกว่าเดิมถึง 5 เท่าในรูปแบบของเว็บไซต์พนัน
การหลอกลวงนี้มีการจัดฉากผ่านระบบหลังบ้านที่แสดงตัวเลขกำไรหลอกให้ผู้ลงทุนตายใจ แต่เมื่อถึงกำหนดถอนเงินเพื่อนำมาใช้จ่าย ระบบกลับถูกระงับโดยอ้างข้อจำกัดทางกฎหมายก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะปิดเว็บไซต์หลบหนีไป ทิ้งไว้เพียงมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นที่ประเมินว่าสูงถึง 1,300 ล้านบาท และเหยื่อที่สูญเสียเงินลงทุนหลายสิบชีวิต
การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของขบวนการฟอกเงินข้ามชาติ เม็ดเงินคริปโตของเหยื่อถูกโอนเข้าสู่วอลเล็ตส่วนกลางที่ดูแลโดยนางสาวจุฑามาศ ก่อนจะถูกแปลงเป็นเงินสดและกระจายไปยังบุคคลใกล้ชิด รวมถึงนายอติชาติซึ่งเป็นพี่ชายของผู้ก่อเหตุ การเข้าจับกุมผู้ต้องหาคาบินระหว่างเตรียมหลบหนีไปประเทศสิงคโปร์ พร้อมการยึดทรัพย์สินทั้งรถยนต์หรู โฉนดที่ดิน กระเป๋าแบรนด์เนม และของใช้สัตว์เลี้ยงราคาแพง รวมมูลค่าร่วม 50 ล้านบาท เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของความมั่งคั่งที่ได้มาจากการฉ้อโกงประชาชน นอกจากนี้ยังตรวจพบเส้นทางการเงินที่ถูกแปลงเป็นเงินสดและถอนออกไปมากถึงเกือบ 800 ล้านบาท
ในมุมมองของเศรษฐศาสตร์มหภาคและการลงทุน กรณีของ แอ็คมี่ ถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อระบบนิเวศการเงินของไทยในยุคที่ บิทคอยน์ และสกุลเงินดิจิทัลได้รับการยอมรับในฐานะสินทรัพย์ทางเลือก การเกิดขึ้นของแชร์ลูกโซ่ที่แฝงตัวมาในคราบของนวัตกรรม ย่อมสร้างวิกฤตความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งระบบ การที่ผู้กระทำผิดซึ่งหลบหนีอยู่ต่างประเทศกล้าแอบอ้างว่าหมายจับของเจ้าหน้าที่เป็นเพียงหมายจับปลอม และยังคงใช้ระบบ คลาวด์ ถ่ายทอดสดเพื่อหลอกลวงผู้คนอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายด้านช่องโหว่ทางกฎหมายที่หน่วยงานรัฐต้องเร่งประสานงานระหว่างประเทศเพื่ออุดรอยรั่ว
บทเรียนจากปฏิบัติการทลายเครือข่ายและตรวจค้นบริษัท บิทแนนซ์ ในครั้งนี้ ย้ำเตือนให้เห็นว่าไม่มีการลงทุนใดในโลกที่สามารถให้ผลตอบแทนมหาศาลโดยปราศจากความเสี่ยง สิ่งใดที่ให้ผลตอบแทนมากเกินไป ย่อมต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและตัดสินใจอย่างมีสติเสมอ ตลาดทุนไทยจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้ ไม่ใช่เพียงเพราะเรามีเทคโนโลยีทางการเงินที่ล้ำหน้า แต่เกิดจากการสร้างภูมิคุ้มกันทางความรู้ให้แก่ผู้บริโภค เพื่อไม่ให้ต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่พร้อมจะปรับตัวและปรากฏตัวในรูปแบบใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา