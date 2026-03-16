SCGP รุกตลาด HORECA ชูโซลูชันบรรจุภัณฑ์อาหารแบบครบวงจร

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เดินหน้าขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค ดันบรรจุภัณฑ์อาหาร Fest by SCGP รับการเติบโตของตลาดธุรกิจบริการอาหารกลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง (HORECA) ด้วยการพัฒนาโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยผู้ประกอบการสร้างเอกลักษณ์แบรนด์ ยกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจอาหาร ในยุคที่ภาพลักษณ์และประสบการณ์ของแบรนด์มีความสำคัญมากขึ้น
เถลิงศักดิ์ ราชบุรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการเยื่อและกระดาษ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดธุรกิจบริการอาหาร HORECA มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความสะดวก รวดเร็ว และประสบการณ์การบริโภคที่แตกต่าง ส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์อาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยตลาดบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจบริการอาหาร (Foodservice) ซึ่งรวมธุรกิจ HORECA มีมูลค่าประมาณ 27,000 ล้านบาทต่อปี ขณะที่ตลาดบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแปรรูปพร้อมรับประทานและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป มีมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปี โดยในกลุ่มธุรกิจบริการอาหารมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 3-5 ต่อปี และท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจร้านอาหารในยุคใหม่ที่ต้องมีรสชาติที่ดี จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ ประสบการณ์ และการสื่อสารแบรนด์ในทุกจุดสัมผัสกับลูกค้า บรรจุภัณฑ์จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการสร้างแบรนด์และเพิ่มมูลค่าการรับรู้ของสินค้า
บริษัทฯ มุ่งพัฒนาโซลูชันบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคที่ตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารและบริการ ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสื่อสารตัวตนของแบรนด์ เพิ่มคุณค่าการรับรู้ของสินค้า และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค มุ่งตอบโจทย์ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม คาเฟ่ เบเกอรี่ และธุรกิจจัดเลี้ยง ภายใต้แนวคิด “Festclusive – Crafting Your Brand” ที่ช่วยสร้างความแตกต่างให้ร้านอาหารผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และบริการที่สามารถปรับให้เหมาะกับโมเดลธุรกิจของแต่ละร้าน ครอบคลุมการใช้งานในธุรกิจอาหารหลากหลายประเภท อาทิ กล่องอาหารและกล่องเบเกอรี่ที่ออกแบบให้เหมาะกับร้านคาเฟ่และร้านขนม ภาชนะใส่อาหารพร้อมรับประทานและอาหารเดลิเวอรีที่ช่วยรักษาคุณภาพอาหารและความสะดวกในการใช้งาน บรรจุภัณฑ์สำหรับซอสและเครื่องเคียงสำหรับร้านอาหารและธุรกิจบริการอาหาร โซลูชันบรรจุภัณฑ์สำหรับงานจัดเลี้ยง (Catering) ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเสิร์ฟและขนส่งอาหาร
ล่าสุด Fest by SCGP ได้ร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์กับ Puff & Pie ภายใต้ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับเมนูในกลุ่ม Premium Segment โดยทีมงานเข้าไปศึกษากระบวนการทำงานของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การผลิต การบรรจุ การขนส่ง ไปจนถึงประสบการณ์ของผู้บริโภค เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบโซลูชันแบบ End-to-End Packaging Solution ที่ตอบโจทย์ทั้งการดำเนินงานของผู้ผลิตและการใช้งานจริงของผู้บริโภค จนได้บรรจุภัณฑ์คุณภาพที่ออกแบบด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง สามารถรักษารูปทรงของอาหารอย่างพายและพัฟเพสตรีให้คงความสดใหม่และลดความเสียหายระหว่างการขนส่ง พร้อมดีไซน์แบบ Grab & Go ที่ช่วยให้ผู้บริโภคถือรับประทานได้สะดวก ลดการสัมผัสอาหารโดยตรง และสามารถปิดเก็บได้อย่างมิดชิดเมื่อรับประทานไม่หมด ขณะเดียวกันยังเลือกใช้วัสดุ Food Grade ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ความพรีเมียมของสินค้าและตอบรับแนวโน้มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน
Fest by SCGP พร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการในกลุ่มร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจจัดเลี้ยง เพื่อรองรับการเติบโตของตลาด HORECA โดยนำเสนอการดูแลแบบเฉพาะรายลูกค้าระดับ Bespoke Solutions และบริการ One-Stop Service ตั้งแต่การออกแบบ การเลือกวัสดุ การผลิต ไปจนถึงการจัดส่งสินค้า พร้อมเครือข่ายการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และทีมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่ เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมและเติบโตเคียงข้างธุรกิจของลูกค้าในระยะยาว