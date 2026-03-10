สิงคโปร์เชือด 'แคปปิตอล เอเชีย' เครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ อายัดทรัพย์ 4 พันล้านบาท โยงแก๊งสแกมเมอร์

ทางการสิงคโปร์เปิดปฏิบัติการ กวาดล้างครั้งประวัติศาสตร์ สะเทือนศูนย์กลางการเงินเอเชีย บุกทลาย "แคปปิตอล เอเชีย อินเวสเมนท์ส" บริษัทจัดการกองทุนชื่อดัง หลังหน่วยข่าวกรองการเงินดมกลิ่นพบความเชื่อมโยงเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สั่งอายัดทรัพย์สินในบัญชีเงินฝากและพอร์ตหลักทรัพย์มูลค่ามหาศาลกว่า 160 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเฉียด 4 พันล้านบาท พร้อมรวบตัวสองผู้บริหารระดับสูงดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด สะท้อนภาพลักษณ์แดนลอดช่องที่เอาจริงเอนจัง สกัดกั้นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจและปิดประตูตายไม่ให้กลุ่มทุนสีเทาใช้ระบบการเงินของชาติเป็นเครื่องมือฟอกเงิน
ทางการสิงคโปร์เปิดปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปี โดยเป็นการสนธิกำลังระหว่าง กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ หรือ เอสพีเอฟ (SPF) และ ธนาคารกลางสิงคโปร์ หรือ เอ็มเอเอส (MAS) บุกเข้าตรวจสอบและทลายเครือข่ายของบริษัทจัดการกองทุนที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง หลังพบหลักฐานและข้อสงสัยว่ามีส่วนพัวพันกับขบวนการฟอกเงินระดับโลก นำไปสู่การสั่งอายัดทรัพย์สินแบบสายฟ้าแลบ ทั้งในส่วนของบัญชีธนาคารและบัญชีหลักทรัพย์ รวมมูลค่าเบ็ดเสร็จกว่า 160 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือคิดเป็นเงินไทยราว 3,988 ล้านบาท
แถลงการณ์ร่วมของหน่วยงานกำกับดูแลระบุชัดเจนว่า ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา โดยพุ่งเป้าไปที่ บริษัท แคปปิตอล เอเชีย อินเวสเมนท์ส หรือ ซีเอไอ (CAI) ซึ่งผลจากการบุกค้นนำไปสู่การควบคุมตัวผู้อำนวยการบริษัทจำนวน 2 ราย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้าน ธนาคารกลางสิงคโปร์ ได้ออกมาเปิดเผยเบื้องลึกของการสืบสวนว่า ทางหน่วยงานได้เริ่มจับตาและตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกรรมของบริษัทดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หลังจากได้รับเบาะแสเกี่ยวกับพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งจากการตรวจสอบย้อนหลังอย่างละเอียดพบว่า บริษัท แคปปิตอล เอเชีย อินเวสเมนท์ส มีข้อบกพร่องร้ายแรงในระบบการควบคุมภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเลยการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างหละหลวม
ขณะเดียวกัน กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมว่า ปฏิบัติการครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากการได้รับข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระดับสูง จากสำนักงานรายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัย ซึ่งชี้เบาะแสถึงการมีส่วนร่วมของ บริษัท แคปปิตอล เอเชีย อินเวสเมนท์ส ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะฟันเฟืองสำคัญของเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ โดยเส้นทางการเงินระบุชัดเจนว่า เม็ดเงินมหาศาลที่ไหลเวียนอยู่นั้น ได้มาจากกิจกรรมอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงขบวนการหลอกลวงต้มตุ๋นหรือแก๊งสแกมเมอร์ที่กำลังระบาดหนักทั่วโลก
ทั้งนี้ทางการสิงคโปร์กำลังอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศ เพื่อขอข้อมูลขยายผลและลากไส้เครือข่ายที่เหลือมารับโทษ
สำหรับบทลงโทษทางกฎหมายนั้น สิงคโปร์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายเด็ดขาด โดยความผิดฐานฟอกเงิน มีระวางโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 10 ปี หรือปรับสูงสุด 500,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจำทั้งปรับ ยิ่งไปกว่านั้น หากพบความผิดภายใต้พระราชบัญญัติบริการทางการเงินและตลาด โดยในปี 2565 ผู้กระทำผิดจะต้องเผชิญกับโทษปรับสูงสุดถึง 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และอาจต้องรับภาระค่าปรับเพิ่มเติมหากยังคงดื้อดึงกระทำความผิดต่อไป
แถลงการณ์ร่วมยังได้ทิ้งท้ายด้วยข้อความที่ส่งสัญญาณเตือนขั้นเด็ดขาดว่าสิงคโปร์ให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและสกัดกั้น ไม่ให้บุคคลหรือองค์กรใดๆ ใช้ระบบการเงินที่แข็งแกร่งของประเทศเป็นเครื่องมือสำหรับการฟอกเงินหรือสนับสนุนกิจกรรมอาชญากรรมอื่นๆ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและดำเนินการกวาดล้างผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด เพื่อรักษาเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของศูนย์กลางทางการเงินแห่งเอเชียไว้ให้ได้