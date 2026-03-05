TACC เปิด“น้ำผึ้งมะนาว” บุก All Caféดันยอดขายพุ่ง

ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ เดินเกมรุกต้นปี 69 เปิดตัวเมนูใหม่ “น้ำผึ้งมะนาว” เจาะกระแสเครื่องดื่มสดชื่นรับอากาศร้อน วางจำหน่ายในมุม All Café ของ 7-Eleven ทั่วประเทศ หวังเสริมพอร์ต Non-Coffee Menu ต่อเนื่องจากความสำเร็จ “มัทฉะน้ำส้ม” ฟากบิ๊กบอส "ชัชชวี วัฒนสุข"ระบุตั้งเป้ารายได้โต Double Digit เดินหน้าขยาย B2C ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมมองหาโอกาสดีล M&A และ JV เพื่อสร้าง New S-Curve
นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า บริษัทฯเตรียมเปิดตัวเมนูใหม่ “น้ำผึ้งมะนาว” เครื่องดื่มรสเปรี้ยวสดชื่นจากมะนาว ผสานความหวานละมุนของน้ำผึ้งอย่างลงตัว ให้รสชาติกลมกล่อม ดื่มง่าย ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มองหาเมนูคลายร้อนและเติมความสดชื่นในชีวิตประจำวัน
สำหรับการเปิดตัวครั้งนี้ มาพร้อม 3 เมนู ได้แก่ อเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวเย็น, น้ำผึ้งมะนาวโซดาเย็น และน้ำผึ้งมะนาวเย็น โดยจะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2569 นี้ ที่ร้าน 7-Eleven สาขาที่มีมุม All Café เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
ก่อนหน้านี้ TACC ได้เปิดตัว “มัทฉะน้ำส้ม” ภายใต้ All Café Matcha Series ในร้าน 7-Eleven ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค โดยเป็นการผสานความหอมเข้มของมัทฉะแท้กับน้ำส้มสายพันธุ์สายน้ำผึ้ง ให้รสชาติหวานอมเปรี้ยว ดื่มง่าย และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย ทั้งนี้ เมนูดังกล่าวเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา
"กลยุทธ์การพัฒนาเครื่องดื่มใหม่อย่างต่อเนื่องในกลุ่ม Non-Coffee Menu มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความคึกคักให้กับมุม All Café และเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนรายได้สำคัญในปี 2569 โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่ความต้องการเครื่องดื่มเพิ่มสูงขึ้น"
สำหรับแผนการดำเนินงานปี 2569 บริษัทฯตั้งเป้ารายได้เติบโตในระดับ Double Digit หรือไม่น้อยกว่า 10% จากปีก่อน โดยแรงหนุนหลักยังมาจาก 2 กลุ่มธุรกิจสำคัญ ได้แก่ B2B (7-Eleven) และ B2C (Non-7-Eleven)
ในส่วนของ B2C (Non-7-Eleven) บริษัทฯมุ่งกระจายความเสี่ยงรายได้ ผ่านการขยายตลาดในประเทศ การพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า Café Business รวมถึงการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ TACC ยังเดินหน้าขยายธุรกิจต่างประเทศ ขยายธุรกิจ License และมองหาโอกาสการเติบโตผ่านการควบรวมกิจการ (M&A) และการร่วมทุน (JV) เพื่อสร้าง New S-Curve ให้กับองค์กร ควบคู่กับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว