Chainalysis เผยเส้นทางฟอกเงินใหม่ อาชญากรทิ้ง CEX ซบเครือข่ายจีนเทา

หมดยุคฟอกเงินผ่านกระดานเทรด! Chainalysis เปิดรายงานสุดช็อกปี 2568 เผยอาชญากรไซเบอร์ทั่วโลกเปลี่ยนทิศทางลม เลิกง้อ Centralized Exchange (CEX) ที่เข้มงวด หันไปใช้บริการ “Laundering-as-a-Service” จากเครือข่ายจีนเทาบน Telegram ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด พบยอดเงินสกปรกหมุนเวียนในระบบพุ่งแตะ 8.2 หมื่นล้านดอลลาร์ เตือนช่องว่างระหว่างโจรกับตำรวจห่างกว้างมากขึ้น
Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนระดับโลก ได้เผยแพร่รายงานเขย่าวงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยชี้ให้เห็น “จุดเปลี่ยน” ครั้งสำคัญของระบบนิเวศการฟอกเงิน (Money Laundering Ecosystem) ในปี 2568
CEX ไม่ใช่สวรรค์ของโจรอีกต่อไป
รายงานระบุว่า การใช้กระดานเทรดแบบศูนย์กลาง (Centralized Exchanges) เพื่อฟอกเงินกำลังเข้าสู่ยุคเสื่อมถอย เนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้ยกระดับมาตรการตรวจสอบลูกค้า (KYC) และความปลอดภัยอย่างเข้มข้นตามแรงกดดันของหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก ทำให้ “การอายัดบัญชี” ทำได้ง่ายและรวดเร็ว อาชญากรจึงจำต้องหนีตายไปหาช่องทางใหม่ที่ปลอดภัยกว่า
‘จีนเทา’ ยึดตลาด เปิดบริการฟอกเงินครบวงจร
ตัวละครใหม่ที่ก้าวขึ้นมาครองตลาดคือ “เครือข่ายภาษาจีน” (Chinese-language networks) ที่เริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ช่วงโควิด-19 และปัจจุบันได้กลายร่างเป็นมหาอำนาจในโลกใต้ดิน โดยครองสัดส่วนถึง 20% ของกระแสเงินสกปรกทั้งหมดที่ตรวจจับได้
เครือข่ายเหล่านี้ให้บริการแบบ “Laundering-as-a-Service” ผ่านช่องทางลับอย่าง Telegram โดยมีวิธีการที่แยบยลและหลากหลาย เช่น
- Money Mules : ใช้บัญชีม้าในการโอนถ่าย
- OTC Desks : โต๊ะแลกเปลี่ยนเงินนอกระบบที่ตรวจสอบไม่ได้
- Gambling Platforms : ใช้เว็บพนันเป็นเครื่องซักฟอกเงิน
ความน่ากลัวคือ อัตราการเติบโตของเงินทุนไหลเข้าสู่เครือข่ายจีนเหล่านี้ พุ่งสูงกว่าการไหลเข้า CEX ถึง 7,325 เท่า นับตั้งแต่ปี 2563
ตัวเลขมหาศาล 8.2 หมื่นล้านดอลลาร์
ภาพรวมของระบบนิเวศการฟอกเงินบนเชน (On-chain) ในปี 2568 มีมูลค่ารวมมหาศาลกว่า 8.2 หมื่นล้านดอลลาร์ (เกือบ 3 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีเพียง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะเครือข่ายจีนกลุ่มเดียว ฟอกเงินไปแล้วกว่า 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นเม็ดเงินสะพัดเฉลี่ยวันละ 44 ล้านดอลลาร์
ตำรวจ ‘ล้าหลัง’ เดินตามอาชญากรหลายก้าว
Tom Keatinge ผู้อำนวยการจากศูนย์การเงินและความมั่นคง (RUSI) ให้ทรรศนะที่น่ากังวลว่า ขณะนี้เกิด “หุบเหว” (Chasm) ขนาดใหญ่ระหว่างขีดความสามารถของอาชญากรกับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมาย
“การมีบริษัทแกะรอยบล็อกเชนเข้ามาช่วย เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น” Keatinge กล่าวเตือน พร้อมย้ำว่าตำรวจทั่วโลกจำเป็นต้อง “Upskill” ความรู้ด้านคริปโตฯ อย่างเร่งด่วน และต้องสร้างกลไกการแชร์ข้อมูลข้ามพรมแดน เพื่อไล่ล่าเครือข่ายเหล่านี้ให้ทัน ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้