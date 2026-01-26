ศาลออกหมายจับ "แทนไท" ไอดอลวัยรุ่นคริปโต เอี่ยวคดีฟอกเงิน-เว็บหนังเถื่อนพันล้าน

สะเทือนวงการธุรกิจสีเทา! ศาลอาญาอนุมัติหมายจับ ‘แทนไท ณรงค์กูล’ CEO หนุ่มไฟแรงแห่ง ‘ไททัน แคปปิตอล’ ตามคำร้องดีเอสไอ ฐานสมคบฟอกเงิน-ละเมิดลิขสิทธิ์เว็บหนังเถื่อนข้ามชาติ พบความเสียหายมหาศาลกว่า 4.5 พันล้านบาท แฉเส้นทางโยงเว็บพนันออนไลน์และการซื้อขายไฟล์หนังผ่านไลน์ สวนทางภาพลักษณ์นักธุรกิจร้อยล้านผู้สร้างตำนาน ‘4Kings’ และเจ้าของป้ายทะเบียนประวัติศาสตร์ 45 ล้านบาท จับตา DSI เร่งล่าตัวดำเนินคดีก่อนหมดอายุความ 15 ปี
เจาะลึกปมร้อน "หมายจับสะท้านวงการคริปโต"
รายงานข่าวเชิงลึกระบุว่า เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา ศาลอาญาได้มีคำสั่งอนุมัติหมายจับ นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ในข้อหาร้ายแรง ฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ตามคำร้องของพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
การออกหมายจับในครั้งนี้ ศาลพิจารณาจากพยานหลักฐานที่มีน้ำหนัก เชื่อได้ว่าผู้ต้องหาน่าจะได้กระทำความผิดอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปี อีกทั้งยังมีพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่าอาจจะหลบหนีและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จึงมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนดีเอสไอเร่งติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีภายในอายุความ 15 ปี
ย้อนรอยเส้นทางเงิน จากเว็บหนังเถื่อนสู่เครือข่ายฟอกเงินคริปโต
คดีมหากาพย์นี้มีจุดเริ่มต้นจากการร้องทุกข์กล่าวโทษของ นายอธิวัฒน์ พุทธะโรจน์ธรรม ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ในต่างประเทศ ที่ได้เข้าร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ดำเนินคดีกับขบวนการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ moviebfree.com ซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและทรัพย์สินทางปัญญามูลค่ารวมกว่า 4,518,790,200 บาท
จากการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกของดีเอสไอ พบความเชื่อมโยงของขบวนการนี้ โดยมีการกล่าวหา นายนุวัฒน์ ยงยุทธ กับพวกรวม 7 คน ในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยพฤติการณ์แห่งคดีระบุว่า นายนุวัฒน์ได้ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์พนันออนไลน์ และนำมาลงโฆษณาแฝงในเว็บไซต์ moviebfree.com ที่ให้บริการภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ก่อนจะพัฒนาไปสู่การทำคลิปวิดีโอโฆษณาเว็บพนันอย่างโจ่งแจ้ง
จุดตายสำคัญที่มัดตัวนายแทนไท ปรากฏขึ้นเมื่อพยานปากสำคัญซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ได้ให้การซัดทอดว่ามีการติดต่อซื้อไฟล์ภาพยนตร์จากเว็บไซต์ moviebfree.com ผ่านแอปพลิเคชันไลน์กับบุคคลที่ใช้ชื่อบัญชีว่า “tantaiz1688” ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกับที่เคยติดต่อลงโฆษณาเว็บไซต์และมีการทำธุรกรรมโอนเงินชำระค่าโฆษณา พยานหลักฐานเหล่านี้จึงนำไปสู่ความเชื่อที่ว่ามีการร่วมกันกระทำความผิดฐานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการค้าและฟอกเงิน
ผ่าอาณาจักร ‘ไททัน แคปปิตอล’ เบื้องหน้า CEO หนุ่มพันล้าน ไอดอลคริปโต
อีกด้านหนึ่งของเหรียญ นายแทนไท ณรงค์กูล วัย 29 ปี ถือเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่ถูกจับตามองอย่างมากในแวดวงธุรกิจไทย ด้วยภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันดำรงตำแหน่งซีอีโอ บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ด้วยทุนจดทะเบียนชำระเต็มจำนวนสูงถึง 900 ล้านบาท
บริษัทดังกล่าววางโพสิชันเป็น Holding Company ลงทุนระยะยาวในธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้ง SME และ Startup โดยมีบริษัทในเครือข่ายถึง 10 แห่ง ครอบคลุมตั้งแต่อุตสาหกรรมยานยนต์ การเงิน เหมืองขุดบิทคอยน์ ไปจนถึงสื่อบันเทิง ประกอบด้วย:
1. บริษัท จัสท์คาร์ จำกัด
2. บริษัท จัสท์โลน จำกัด
3. บริษัท ไมนิ่งโปร จำกัด
4. บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด
5. บริษัท ริชชิซ จำกัด
6. บริษัท วงษ์พาณิชย์รีไซเคิล ระยอง จํากัด
7. บริษัท ฉายแสง แอดเวนเจอร์ จำกัด
8. บริษัท รีพับบลิค ออฟ เลเจ้นด์ จำกัด
9. บริษัท ญามี่ ไลฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
10. บริษัท แทนไทฟิล์ม โปรดักชั่น จำกัด
นายทุน "4Kings" สู่ประมูลป้ายทะเบียน 45 ล้าน
ชื่อของ “แทนไท” โด่งดังถึงขีดสุดในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์สะท้อนสังคม “4Kings” ภาคแรก ที่กวาดรายได้ถล่มทลายถึง 170 ล้านบาท ภายใต้การผลิตของ “แทนไทฟิล์ม” และสังกัดเนรมิตรหนัง ฟิล์ม ซึ่งสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการหนังไทย
ไม่เพียงเท่านั้น เขายังสร้างความฮือฮาในหน้าสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ด้วยการชนะการประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์เลขสวย หมวดอักษรพิเศษของกรมการขนส่งทางบก หมายเลข “9 กก 9999 กรุงเทพมหานคร” ด้วยวงเงินสูงถึงกว่า 45 ล้านบาท ท่ามกลางคู่แข่งกระเป๋าหนักมากมาย
เทสระบบขาย Bitcoin รับเละ 162 ล้าน - โชว์เหนือคว้าแชมป์เทรดเอเชีย กวาดกำไรเดือด 30 ล้าน
โดยก่อนหน้านี้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 แทนไท สร้างแรงสั่นสะเทือนวงการคริปโทเคอร์เรนซีประกาศศักดา ‘เจ้ามือ’ เบอร์ต้น โพสต์ไอจีสตอรี่โชว์สลิปเทขาย Bitcoin ล็อตใหญ่ 91 เหรียญ รับเงินสดเข้ากระเป๋าทันทีกว่า 162 ล้านบาท รับจังหวะราคาพุ่งแตะ 50,000 ดอลลาร์ พร้อมโชว์ฟอร์มเทพผงาดแชมป์เทรดเดอร์เอเชียรายการ OKX กวาดกำไรพอร์ตแตกอีกกว่า 30 ล้านบาท ตอกย้ำสถานะนักลงทุนกระเป๋าหนักแห่งยุค
จังหวะ ‘เจ้ามือ’ ขยับ ทิ้งไพ่ทำกำไร 162 ล้าน
ความเคลื่อนไหวที่สร้างแรงกระเพื่อมให้กับคอมมูนิตี้คริปโตฯ ไทยระลอกใหญ่เมื่อนายแทนไท ณรงค์กูล หรือที่รู้จักกันในฐานะ “วาฬ” (Whale) ผู้ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ ได้โพสต์ภาพผ่าน Instagram Story ส่วนตัว เผยให้เห็นธุรกรรมการขาย Bitcoin (BTC) จำนวนมหาศาลถึง 91 BTC
การเทขายครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ราคา Bitcoin ดีดตัวทะลุแนวต้านจิตวิทยาสำคัญที่ระดับ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้มูลค่าการขายรวมสูงถึง 4,562,116 ดอลลาร์ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 162 ล้านบาท พร้อมข้อความสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า “50,000$/1btc ปล่อยของออกบ้างแล้วหลังจากเก็บมานาน”
การขยับตัวของนายแทนไทครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การทำกำไร (Profit Taking) ในจังหวะที่ตลาดกำลังมีความเห็นแตกแยก ฝ่ายหนึ่งเชื่อมั่นในทฤษฎี Halving ที่จะดันราคาพุ่งต่อ ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าการเติบโตที่ร้อนแรงผิดปกตินี้อาจนำไปสู่การปรับฐานครั้งใหญ่ แต่สำหรับแทนไท การ “กำเงินสด” 162 ล้านบาท คือความจริงที่จับต้องได้ที่สุด
ผงาดบัลลังก์เทรดเดอร์เอเชีย กวาดเรียบอันดับ 1-2
ไม่ใช่แค่การถือยาวเพื่อรอขายทำกำไร แต่ฝีมือการ “เทรด” ของนายแทนไทก็ดุดันไม่แพ้กัน ย้อนกลับไปในช่วงเดือนมกราคม 2567 OKX แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก ได้จัดการแข่งขัน “Exclusive Asia Trading Competition” ซึ่งมีเซียนเทรดกว่า 4,000 คนทั่วเอเชีย (ไม่รวมจีนและญี่ปุ่น) ตบเท้าเข้าร่วมชิงชัย
ผลการแข่งขันปรากฏว่า กลุ่มของนายแทนไทสามารถโชว์ฟอร์มเหนือชั้น ยึดหัวหาดกวาดรางวัลทั้งอันดับ 1 และอันดับ 2 ในประเภท Individual Profit Amount ไปครองแบบเบ็ดเสร็จ
อันดับ 1 บัญชี “TITANGROUP”: ฟันกำไรไปถึง 704,044 USDT หรือราว 24.99 ล้านบาท
อันดับ 2 บัญชี “TANTAI.TITAN”: ทำกำไรตามมาติดๆ ที่ 154,387 USDT หรือราว 5.48 ล้านบาท
สิริรวมกำไรจากการแข่งขันรายการเดียว นายแทนไทและทีมงานสามารถกวาดเงินรางวัลเข้ากระเป๋าไปได้ถึง 30,474,300 บาท (858,431 USDT)
อ่านเกมขาดท่ามกลางความผันผวน
นายแทนไท ณรงค์กูล ซีอีโอแห่ง ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ได้เปิดเผยถึงเบื้องหลังความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ว่า หัวใจสำคัญคือการอ่านสถานการณ์ตลาดที่เฉียบคม โดยระบุว่า “ในช่วงการแข่งขัน ตลาดมีความผันผวนสูงมาก โดยเฉพาะหลังจากเริ่มแข่งไม่กี่วัน ราคา Bitcoin ก็พุ่งทะยานแตะ 48,900 ดอลลาร์ ซึ่งเป็น New High ในรอบเกือบ 2 ปี”
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ถึงศักยภาพทางการเงินและความเชี่ยวชาญในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลของนายแทนไท ก่อนที่จะต้องเผชิญกับมรสุมทางกฎหมายในเวลาต่อมา ซึ่งเป็นเหรียญอีกด้านที่สังคมกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด
ทว่าวันนี้ภาพลักษณ์ความสำเร็จเหล่านั้นกำลังถูกท้าทายด้วยกระบวนการยุติธรรม เมื่อหมายจับคดีฟอกเงินระดับพันล้านถูกอนุมัติออกมา ต้องจับตาดูว่าซีอีโอหนุ่มรายนี้จะงัดหลักฐานใดมาต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ หรือนี่จะเป็นจุดจบของอาณาจักรธุรกิจที่เติบโตแบบก้าวกระโดดกันแน่