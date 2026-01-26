TACC ตั้งเป้ารายได้ปี 69 เติบโต 10%

"ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ " ประกาศเป้าหมายรายได้ปี 2569 เติบโตต่อเนื่อง 10% ฟากบิ๊กบอสเผยเดินหน้าขยายธุรกิจหลัก ควบคู่การสร้างการเติบโตระยะยาว ผ่าน 2 กลุ่มธุรกิจหลัก พร้อมมองหาโอกาส M&A และ JV ผลักดัน New S-Curve ใหม่สามารถต่อยอดกับธุรกิจเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอนาคต สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2569 เติบโตต่อเนื่องในอัตรา 10% จากปีก่อน โดยมุ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก ควบคู่กับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยการเติบโตดังกล่าวจะมาจาก 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจ 7-Eleven บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้า Core Menu และ New Menu อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการออกสินค้าใหม่ร่วมกับ 7-Eleven ในฐานะ Key Strategic Partner ครอบคลุมทั้งเครื่องดื่มเย็นในโถกด (7-Select) เครื่องดื่ม Non-Coffee Menu ใน All Café และการขยายไปยังร้าน 7-Eleven ในต่างประเทศ
ทั้งนี้ การเติบโตของกลุ่มดังกล่าวยังได้รับแรงหนุนจากการขยายสาขา 7-Eleven อย่างต่อเนื่อง การเพิ่มเครื่องดื่มรสชาติใหม่ตามฤดูกาล การพัฒนาสินค้าให้สอดรับกับ Segmentation ของลูกค้า รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรหลักทางธุรกิจให้แข็งแกร่งในระยะยาว
2) กลุ่มธุรกิจ Non-7-Eleven โดยบริษัทฯพร้อมเดินหน้าเสริมความหลากหลายของพอร์ตธุรกิจ (Diversification) ผ่านการขยายตลาดภายในประเทศ พร้อมพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม Café Business และเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ขณะเดียวกัน TACC ยังเร่งขับเคลื่อนธุรกิจต่างประเทศ และ License Business เพื่อเพิ่มผลตอบแทนทางธุรกิจและลดการพึ่งพิงรายได้จากช่องทางเดิม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านการ ควบรวมกิจการ (M&A) และการร่วมทุน (JV) เพื่อสร้าง New S-Curve ที่สามารถต่อยอดกับธุรกิจเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TACC กล่าวอีกว่า บริษัทฯยังมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตอย่างมั่นคง