ธปท.ผ่อนเกณฑ์นำรายได้กลับประเทศขยายวงเงินเป็น 10 ล้านดอลลาร์หวังลดแรงกดดันค่าเงินบาท

น.ส.พิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังและ ธปท. ได้ผ่อนคลายเกณฑ์การนำรายได้กลับประเทศ (Repatriation) ซึ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษาวานนี้ (19 ม.ค. 69) โดยได้ขยายวงเงินรายได้ต่างประเทศของคนไทยและผู้ประกอบการไทยที่ไม่ต้องนำกลับเข้าประเทศเป็น 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครั้ง (จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครั้ง) ซึ่งมูลค่าธุรกรรมการส่งออกที่ต่ำกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 92% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด
โดยมาตรการนี้จะช่วยลดแรงกดดันด้านแข็งค่าต่อเงินบาท เพราะผู้ประกอบการสามารถนำเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปชำระค่าสินค้าหรือเก็บไว้บริหารจัดการต่อได้ โดยไม่ต้องขายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และซื้อเงินบาท ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการดูแลเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยน ช่วยลดต้นทุนในการโอนเงินระหว่างประเทศ รวมถึงเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของผู้ประกอบการ
น.ส.พิมพ์พันธ์ กล่าวว่า มาตรการนี้เป็นหนึ่งในหลายมาตรการที่ ธปท. ดำเนินการเพื่อชะลอการแข็งค่าของเงินบาทที่อาจไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน โดยที่ผ่านมา ธปท. ได้ยกระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศขาเข้า โดยเรียกตรวจเอกสารทุกธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไป และเพิ่มความเข้มงวดให้ธนาคารพาณิชย์เรียกตรวจเอกสารธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทองคำ รวมถึงอยู่ระหว่างการออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อเรียกข้อมูลการซื้อขายทองคำ และพิจารณากำหนดเพดานการซื้อขายทองคำผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สกุลบาท เพื่อลดแรงกดดันด้านแข็งค่าของเงินบาท