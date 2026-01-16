“ สเต็ป ฟอร์เวิร์ด ”เผยยอดขาย ธ.ค.349ล.

“ สเต็ป ฟอร์เวิร์ด ” เผย ยอดขายเดือนธันวาคม 2568 อยู่ที่ 349 ล้านบาท เติบโต 27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ชี้เป็นช่วง High Season ผู้บริโภคจับจ่ายซื้อของขวัญรับเทศกาลปีใหม่คึก
นายธวัช มานะวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ SMARTHOME (สมาร์ทโฮม) กล่าวว่า ยอดขายเดือนธันวาคม ปี 2568สามารถทำได้อยู่ที่ 349 ล้านบาท เติบโต 27%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มียอดขาย 275 ล้านบาท
การเติบโตดังกล่าวสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ SMARTHOME ในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าไทย โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ผ่านจุดเด่นด้านคุณภาพสินค้า ควบคู่กับการรับประกันสินค้านานถึง 3 ปี และการให้บริการ After Sale Service และ Customer Service ที่ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายอย่างครบวงจร ทำให้แบรนด์สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
นายธวัช กล่าวอีกว่า ในช่วงไตรมาส 4 นั้น ถือเป็น High Season ของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า จากพฤติกรรมการจับจ่ายของภาคธุรกิจ ร้านค้า และผู้บริโภค ที่นิยมเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นของฝากหรือของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณค่า ใช้งานได้จริง และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครอบครัวยุคใหม่ ส่งผลให้ยอดขายของ SMARTHOME เติบโตอย่างต่อเนื่อง
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ คือการเตรียมความพร้อมขององค์กรในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเสริมทีม PC หน้าร้าน เพื่อให้คำแนะนำสินค้าอย่างมืออาชีพ การวางแผนการผลิตและนำเข้าสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด รวมถึงการบริหารจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการยกระดับทีม After Sale Service และ Customer Service เพื่อรองรับการให้บริการที่รวดเร็ว สะดวก และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
SMARTHOME (สมาร์ทโฮม) สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงของผู้บริโภคไทย ผสานคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย และราคาที่เข้าถึงได้ ทำให้แบรนด์ได้รับความไว้วางใจและการยอมรับอย่างต่อเนื่องจากครัวเรือนไทยทั่วประเทศ
นอกจากนี้ SMARTHOME ยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละช่วงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มครอบครัว คนทำงาน หรือผู้สูงอายุ ส่งผลให้การออกแบบสินค้าใช้งานง่าย ทนทาน และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบ้านคนไทยอย่างแท้จริง