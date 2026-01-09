ส่อง 3 สินเชื่อ ช่วยเหลือคนเดือดร้อนให้ก้าวต่อได้จากธนาคารออมสิน

ใครที่กำลังเดือดร้อน ออมสินไม่ทอดทิ้ง! พร้อมเป็นทางออก ให้คุณได้ “ก้าวต่อ”อย่างมั่นคง ด้วย 3 สินเชื่อเพื่อกู้วิกฤต สำหรับคนรายได้ไม่พอใช้ ธุรกิจสะดุด หรือมีปัญหาหนี้นอกระบบ
1. สินเชื่อธุรกิจรายย่อย
เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง หรือเติมทุนให้ธุรกิจขนาดเล็ก กลับมามีแรงได้อีกครั้ง
- วงเงินกู้สูงสุด 1,000,000 บาท
- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 7.945% ต่อปี**
- ผ่อนได้นานสูงสุด 10 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ > https://to.gsb.or.th/q4vlV หรือติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี MRR+1.75 ถึง MRR+3.25 (7.945%-9.445% ต่อปี)
***ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.195% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
2. สินเชื่อธนาคารประชาชน
เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ช่วยให้ชีวิตที่เคยไม่ราบรื่น ยังยิ้มออกได้
- วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท
- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.50% ต่อเดือน**
- ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 8 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ > https://to.gsb.or.th/W8xgMAPb หรือติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 0.50%-1.00% ต่อเดือน (Flat Rate) เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) 10.80%-21.60% ต่อปี
3. สินเชื่อธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ
เพื่อใช้ปิดหนี้นอกระบบ และมีเงินทุนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่
- วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท
- ดอกเบี้ยเริ่มต้น ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน (Flat Rate)**
- ผ่อนนานสูงสุด 5 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://to.gsb.or.th/qhUyz หรือติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
**เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 16.20 - 21.60 ต่อปี
รู้ก่อนกู้ .. กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว