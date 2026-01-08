คลัง จ่อทบทวนตัวเลข GDP ปี 68-69 ใหม่ รับปัจจัยเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์กระทบการค้าโลกพ่วงการเมืองในประเทศ

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค. อยู่ระหว่างทบทวนประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยในปี 2568 และ 2569 ใหม่ โดยจะมีการนำปัจจัยเสี่ยง ทั้งภายในและต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปเข้ามาประเมินด้วยเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การค้าโลก ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-เวเนซุเอลา ไปจนถึงปัจจัยการเมืองในประเทศ รวมถึงผลจากการเลือกตั้งปี 2569 และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงรอยต่อไตรมาส 1/69 โดยคาดว่าจะประกาศตัวเลขเศรษฐกิจใหม่อย่างเป็นทางการภายในปลายเดือน ม.ค.นี้
ก่อนหน้านี้ สศค. ได้แถลงประมาณการเศรษฐกิจไทยล่าสุดเมื่อเดือน ต.ค.68 ซึ่งประเมินว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ปี 2568 ของไทย จะอยู่ที่ 2.4% การส่งออกเติบโตได้ 10% และในปี 2569 คาดว่า GDP จะอยู่ที่ 2.0% และการส่งออกหดตัวเหลือ -1.5%
สำหรับประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-เวเนซุเอลา ผู้อำนวยการ สศค. กล่าวว่า เบื้องต้นประเมินว่าอาจจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยตรง รวมถึงยังไม่กระทบราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศด้วย เนื่องจากเวเนซุเอลา ไม่ใช่ประเทศคู่ค้าหลักของไทย และไทยเองก็ไม่ได้มีการนำเข้าน้ำมันจากเวเนซุเอลาในสัดส่วนที่สูงมากเช่นกัน
อย่างไรก็ดี มีปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวัง คือ ราคาน้ำมันในตลาดโลก และบรรยากาศการค้าโลกที่อาจจะได้รับผลกระทบจากตัวแปรด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจมีผลต่อเนื่องมายังเศรษฐกิจไทยได้
"สิ่งที่ต้องติดตามต่อ คงเป็นเรื่องราคาน้ำมัน แม้เราจะไม่ได้เป็นคู่ค้าโดยตรง แต่ก็อาจมีผลกระทบทางอ้อมต่อเศรษฐกิจโลก และตลาดพลังงานในระยะถัดไปได้ ส่วนผลต่อการค้าโลกนั้น ยังต้องรอติดตามข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประเมินสถานการณ์ให้รอบด้านอีกครั้ง" นายวินิจ ระบุ