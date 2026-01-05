BAY คาดรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ 31.20-31.65 จับตาข้อมูลจ้างงานสหรัฐฯ-ราคาทองคำ

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เผยมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 31.20-31.65 บาท/ดอลลาร์ เทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทปิดอ่อนค่าที่ 31.50 บาท/ดอลลาร์ หลังซื้อขายในกรอบ 31.10-31.66 บาท/ดอลลาร์ โดยเงินบาทอ่อนค่าตามราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับฐานลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ทั้งนี้ ในปี 2568 เงินบาทแข็งค่าขึ้น 7.7% ขณะที่เงินดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินสำคัญหลังรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เดือนธันวาคม ระบุว่า คณะกรรมการส่วนใหญ่จะสนับสนุนการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากอัตราเงินเฟ้อยังคงชะลอตัวลงตามคาดการณ์ อย่างไรก็ดี มุมมองเกี่ยวกับนโยบายในอนาคตสะท้อนความเห็นที่แตกต่างกัน โดยรายงานการประชุมบ่งชี้ว่าเฟดอาจจะคงดอกเบี้ยช่วงต้นปี 2569 เพื่อประเมินผลกระทบจากการปรับนโยบายไปสู่ระดับเป็นกลางต่อภาวะแรงงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงให้เวลาสำหรับการสร้างความเชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่ระดับ 2% ได้อย่างยั่งยืน อนึ่ง ในปี 2568 ดัชนีดอลลาร์ดิ่งลง 9.4% ซึ่งเป็นการปรับตัวย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2560 ขณะที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทย 1.07 แสนล้านบาท แต่ซื้อพันธบัตรสุทธิ 6.6 หมื่นล้านบาท
สำหรับในสัปดาห์นี้ นักลงทุนจะติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ นำโดยดัชนี ISM ภาคการผลิตและบริการ รวมถึงการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานเดือนธันวาคม โดยหากตัวเลขตลาดแรงงานส่งสัญญาณปรับตัวดีขึ้น จังหวะเวลาที่เฟดจะลดดอกเบี้ยครั้งถัดไปอาจถูกเลื่อนออกไปซึ่งจะหนุนค่าเงินดอลลาร์ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มที่เฟดอาจตรึงดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ไม่ได้เปลี่ยนมุมมองของเราที่คาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 2 ครั้งในปี 2569 โดยเราประเมินว่าดอลลาร์มีโอกาสจะอ่อนค่าลงอีกในปีนี้ท่ามกลางส่วนต่างดอกเบี้ยที่แคบลงระหว่างสหรัฐฯและเศรษฐกิจหลักแห่งอื่น ๆ
นอกเหนือจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตลาดจะให้ความสนใจกับประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงเงินหยวนซึ่งแข็งค่าหลุดระดับ 7.00 หยวนต่อดอลลาร์ โดยทางการจีนแสดงท่าทีระมัดระวังมากขึ้นต่อความเร็วของการแข็งค่าดังกล่าว ส่วนความกังวลด้านการคลังในญี่ปุ่นกำลังกดดันให้รัฐบาลต้องจัดการกับความวิตกนี้เพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพในตลาดพันธบัตรญี่ปุ่นรวมถึงค่าเงินเยนในปีนี้ ทางด้านค่าเงินบาทในระยะสั้นจะยังคงถูกชี้นำโดยปัจจัยนอกประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะความผันผวนของราคาทองคำโลก