ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.44- แตะระดับแข็งค่าสุดรอบ4ปีครึ่งครั้งใหม่

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(15 ธ.ค.68)แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 4 ปีครึ่งครั้งใหม่ที่ 31.42 ก่อนจะปิดตลาดที่ระดับ 31.44 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนที่ 31.59 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินอื่นในภูมิภาค การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก และสถานการณ์ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ (ซึ่งในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 1,088 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 3,059 ล้านบาท) ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ยังคงถูกกดดันจากการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในปีหน้า
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.30-31.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ข้อมูล PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนธ.ค. ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานเดือนพ.ย. และยอดค้าปลีกเดือนต.ค.