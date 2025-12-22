PTG ผนึก “กาแฟพันธุ์ไทย-ATLAS” ส่งกำลังใจหนุนฮีโร่ทหารกล้า

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG รวมพลังบริษัทในเครือ คือ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด และ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ ATLAS ร่วมส่งต่อความห่วงใย และส่งกำลังใจให้กับทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาซึ่งถือเป็นการทำหน้าที่ของประชาชนคนไทยที่อยู่แนวหลังที่พร้อมสนับสนุนผู้ปฎิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของประเทศในทุกสถานการณ์
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) เปิดเผยว่า PTG ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจไทยที่เติบโตมาพร้อมกับการสนับสนุนจากคนไทยเล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนร่วมกัน โดยมองว่าการช่วยเหลือสังคมไม่ใช่แค่หน้าที่แต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างแท้จริง กลุ่มบริษัทฯ จึงขอส่งกำลังใจและความห่วงใยให้กับทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาผ่านบริษัทในเครือ
ทั้งนี้ในส่วนของบริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ร่วมส่งกำลังใจและสนับสนุนเหล่าทหารกล้า ผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทุกการสั่งซื้อเมนู “ไทยการิโน” ทั้งชนิดร้อนและเย็นจำนวน 1 แก้ว จะมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินจำนวน 5 บาท เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2568 - 18 มกราคม 2569 ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ เดลิเวอรีไม่ร่วมรายการ
ขณะที่ บริษัทแอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ ATLAS ได้ร่วมส่งกำลังใจสู่แนวหน้า โดยมอบแก๊สกระป๋องพีที จำนวน 1,800 กระป๋อง พร้อมเตาแก๊สอเนกประสงค์ จำนวน 50 เตา ให้กับกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1,มอบแก๊สกระป๋องพีที จำนวน 3,000 กระป๋อง พร้อมเตาแก๊สอเนกประสงค์ จำนวน 100 เตา ให้กับกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และมอบแก๊สกระป๋องพีที จำนวน 50 ลัง พร้อมเตาแก๊สอเนกประสงค์ จำนวน 50 เตา ให้กับกองบัญชาการกองทัพบก เพื่อนำไปใช้สนับสนุนภารกิจเสริมความมั่นคงของฐานที่มั่นในการปกป้องอธิปไตยของไทย และเตรียมส่งมอบให้กับฐานปฏิบัติการในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ปฎิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของประเทศในทุกสถานการณ์ และขอส่งกำลังใจ ความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบนี้ และหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว