ผลสำรวจล่าสุดของ ดีลอยท์ ประเทศไทย เกี่ยวกับแนวโน้มการปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน และความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคลที่ได้จัดทำเมื่อต้นเดือนตุลาคม พบว่า เงินเดือนในประเทศไทยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ในปี 2568 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตร้อยละ 5 การลดลงเหลือร้อยละ 4.5 สะท้อนถึงแรงกดดันด้านต้นทุนและเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ องค์กรจึงต้องจัดการงบประมาณเงินเดือนด้วยความระมัดระวังมากขึ้น
ในปี 2568 อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภคยังคงรักษาอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 5 ในขณะที่อุตสาหกรรมค้าปลีกและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเพียงร้อยละ 4 แสดงถึงอัตราที่ต่ำที่สุดในบรรดาอุตสาหกรรม
ดีลอยท์ ชี้บริษัทไทยขึ้นเงินเดือนน้อยลงจากแรงกดดันด้านต้นทุน-เศรษฐกิจฟุบ มุ่งจ่ายตามทักษะ AI
การสำรวจครั้งนี้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทย 176 แห่ง และเผยให้เห็นว่าองค์กรไทยกำลังเผชิญกับแรงกดดันสองทางจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลายองค์กรให้ความสำคัญอย่างมากกับการบูรณาการทักษะและเทคโนโลยี AI เข้ากับการดำเนินงาน ซึ่งมีอิทธิพลต่อโครงสร้างค่าตอบแทนและกลยุทธ์การจัดการแรงงานอย่างเห็นได้ชัด
การบูรณาการ AI และเทคโนโลยีเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในการจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งกำลังเปลี่ยนสมการค่าตอบแทนตามงานเป็นสมการที่เน้นผลตอบแทนตามทักษะ องค์กรชั้นนำที่ใช้ AI กำลังเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับความสามารถของพนักงานแทนที่จะพึ่งพาระดับงานหรือการดำรงตำแหน่งเพียงอย่างเดียว
นายอริยะ ฝึกฝน ลีดเดอร์ ด้านเทคโนโลยีและการปฏิรูปองค์กร ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าวว่า "ในปีนี้หลายองค์กรต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ก็ไม่สามารถชะลอการลงทุนในบุคลากรได้ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและทักษะที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งกลายเป็นหัวใจสำคัญของความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ดังนั้น AI จึงไม่ได้เข้ามาแทนที่ผู้คน แต่กำลังเปลี่ยนคุณค่าของทักษะในตลาดแรงงาน องค์กรที่เข้าใจวิธีการใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปกับการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรจะได้เปรียบทั้งในด้านประสิทธิภาพและความสามารถในการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง"
*แนวโน้มการปรับขึ้นเงินเดือน โบนัส และความคล่องตัวของพนักงาน
ในส่วนของโบนัสผันแปร การสำรวจแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มการชำระเงินโดยรวมสำหรับปี 2568 ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับปี 2567 โดยเฉลี่ยประมาณสองเดือน อุตสาหกรรมที่มีการจ่ายโบนัสสูงสุดในปี 2568 ได้แก่ เคมีภัณฑ์ พลังงาน และน้ำมันและก๊าซ ซึ่งจ่ายประมาณสามเดือน ในขณะที่อุตสาหกรรมที่มีระดับโบนัสต่ำกว่า ได้แก่ เทคโนโลยีและการค้าปลีก โดยมีการจ่ายโบนัสประมาณ 1.5 เดือน นอกจากนี้ ประมาณร้อยละ 28 ขององค์กรไทยยังคงให้โบนัสคงที่เพิ่มเติมอีก 1 เดือนการสำรวจพบว่าอัตราการลาออกโดยสมัครใจโดยเฉลี่ยโดยรวมของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 12.9 โดยมีความแตกต่างในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่มีอัตราการหมุนเวียนสูงสุด ได้แก่ ค้าปลีกที่ร้อยละ 32.9 อสังหาริมทรัพย์ที่ร้อยละ 16.9 และสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้อยละ 15.1 ในทางกลับกัน อัตราการหมุนเวียนล่าสุดพบในพลังงาน น้ำมัน และก๊าซที่ร้อยละ 3.9 ยานยนต์ที่ร้อยละ 4.9 และภาคอุตสาหกรรมที่ร้อยละ 5.3
*องค์กรต่าง ๆ กำลังลงทุนในบทบาทสำคัญแม้จะมีการเติบโตปานกลาง
แม้ประเทศไทยจะมีสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่การสำรวจพบว่าองค์กรส่วนใหญ่สามารถรักษาเสถียรภาพได้ร้อยละ 44 รายงานการเติบโตในระดับปานกลาง และร้อยละ 52 บรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 35 ระบุว่าการเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเน้นย้ำถึงสถานะ "การบริหารจัดการอย่างระมัดระวัง" ที่องค์กรไทยต้องระมัดระวังในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวนี้
ท่ามกลางการชะลอตัวของธุรกิจ องค์กรต่าง ๆ กำลังปรับกลยุทธ์การชดเชยให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การสำรวจพบว่า ร้อยละ 57 ขององค์กรได้ลดหรือวางแผนที่จะลดงบประมาณค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยรวม ในขณะเดียวกัน กว่าร้อยละ 55 ขององค์กรเลือกที่จะเสนอค่าตอบแทนที่สูงกว่าตลาดสำหรับตำแหน่งที่มีผลกระทบทางธุรกิจสูงในขณะที่จ่ายต่ำกว่าอัตราตลาดสำหรับตำแหน่งทั่วไป ซึ่งสะท้อนถึงการจัดลำดับความสำคัญและการลงทุนที่ตรงเป้าหมาย
แม้จะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ แต่องค์กรยังคงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงาน โดยร้อยละ 61 ใช้โอกาสในการพัฒนาอาชีพเป็นเครื่องมือหลักในการรักษาพนักงาน ในบรรดาพนักงานที่มีศักยภาพสูงและผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมร้อยละ 65 ขององค์กรพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งพิเศษควบคู่ไปกับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคคลที่มีความสามารถในระยะยาว
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง องค์กรต้องเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการบุคลากรให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแง่ของความโปร่งใสในการสื่อสารเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าตอบแทน และวิธีที่ AI จะสนับสนุนการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทำงานสมัยใหม่และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว