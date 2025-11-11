โบรกมองน้ำท่วมหนัก-ชายแดนยังร้อนกดดันหุ้นไทยแม้ตลาดโลกฟื้น แนะเจาะหุ้นรายตัว

บล.เอเซียพลัส ระบุว่า ตลาดหุ้นโลกฟื้นหลังปรับฐานแรงสัปดาห์ที่แล้ว จากความชัดเจน Government Shutdown ใกล้ยุติ ถือเป็น Sentiment บวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง ส่วนไทยมีความกังวลเรื่องน้ำท่วมมากขึ้น และข้อพิพาทกับกัมพูชาร้อนแรง กดดันต่างชาติยังขายในช่วงนี้ 3 วันติด มูลค่า -4.6 พันล้านบาท
โดยหลังเทศกาลลอยกระทงที่น้ำมักจะล้นตลิ่ง บวกกับภาวะฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เขื่อนหลักภาคเหนือเกือบเต็มทั้งหมด โดยเฉพาะกิ่วคอหมาที่ล้นแล้ว และภูมิพล สิริกิติ์ ก็อยู่ในระดับสูงเกิน 95% ซึ่งหากยังมีฝนตกต่อเนื่อง จะต้องเร่งระบายน้ำลงสู่ภาคกลาง และเพิ่มความเสี่ยงต่อน้ำท่วมในจังหวัดลุ่มต่ำ เช่น นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อยุธยา และกรุงเทพฯปริมณฑล
เขื่อนภูมิพล (ลุ่มน้ำปิง): มีน้ำในเขื่อน 95% ของความจุ ปริมาณกักเก็บประมาณ 12,790 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำ 10 ล้าน ลบ.ม./วัน : แปลว่าเขื่อนใกล้เต็มและต้องเริ่มระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำล้นในกรณีฝนตกเพิ่ม
เขื่อนกิ่วคอหมา (ลุ่มน้ำจาง): มีน้ำ 104% ของความจุ (เกินเต็ม) แสดงให้เห็นว่าน้ำไหลเข้าเกินขีดจำกัด และอาจต้องเร่งระบายเพื่อความปลอดภัย
เขื่อนสิริกิติ์ (ลุ่มน้ำน่าน): มีน้ำ 97% ของความจุ ปริมาณกักเก็บราว 9,240 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำ 10 ล้าน ลบ.ม./วัน เช่นเดียวกับเขื่อนภูมิพล คืออยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
ขณะที่ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปีล่าสุดอยู่ที่ 2,840 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงกว่าปีที่แล้วมาก และแตะใกล้ระดับสูงสุด (เช่นเดียวกับปี 2554) ซึ่งหากการระบายน้ำจากเขื่อนภาคเหนือไม่สมดุลกับปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มเติมเข้ามา อาจเกิดน้ำเอ่อล้นและไหลท่วมพื้นที่ลุ่มภาคกลางในเร็ววัน ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่กดดัน GDP (%YOY) ให้ลดลง ดังข้อมูลในอดีตที่ปี 54 ณ ไตรมาส 4/54 GDP (%YOY) ออกมา -4.0%
อย่างไรก็ตาม นโยบายการคลังอย่างโครงการ "คนละครึ่ง พลัส เฟส 1" ที่เปิดใช้งานมา 11 วัน หนุนเงินสะพัด 2.4 หมื่นล้านบาท (คาดการณ์เงินหมุนทั้งโครงการ 8.8 หมื่นล้านบาท) คาดช่วยกระตุ้น GDP ได้ราว 0.2-0.3% และเตรียมเดินหน้า เฟส 2 จ่อเข้า ครม. ธ.ค. 2568 โดยจะเปิดลงทะเบียนสำหรับ "ผู้ที่ตกหล่น" คาดว่าจะเริ่มช่วง ม.ค. 2569 และได้รับเงิน 4,000 บาทต่อคน ส่วนบุคคลที่ได้รับสิทธิแล้วในเฟส 1 จะได้อีกคนละ 200 บาทต่อคน ซึ่งน่าจะเป็นตัวพยุง GDP ไทยให้อยู่ในโซนบวกได้ (ไม่เกิด Technical Recession
กลยุทธ์การลงทุน แนะนำถือเงินสดบางส่วน เลือกหุ้นมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว หุ้นมีเกราะป้องกันน้ำท่วม หุ้นซ่อมสร้าง HMPRO, GLOBAL, DOHOME, DCC, SCC หุ้นน้ำดื่ม OSP, CBG หุ้นอิงราคาหมูขึ้น CPF)