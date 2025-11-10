“โรเบิร์ต คิโยซากิ” แนะซื้อบิทคอยน์-ทองคำ มองเป้าราคา BTC พุ่งแตะ 250,000 ดอลลาร์ภายในปี 2569

นักเขียนดังเจ้าของหนังสือ “พ่อรวยสอนลูก” เดินหน้าซื้อสินทรัพย์จริงอย่างทองคำ เงิน และคริปโต ท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจโลกส่อแววถดถอย พร้อมทำนายราคาทองจะพุ่งถึง 27,000 ดอลลาร์ ขณะที่บิทคอยน์จะทะยานสู่ระดับ 250,000 ดอลลาร์ภายในสองปีข้างหน้า
โรเบิร์ต คิโยซากิ (Robert Kiyosaki) นักลงทุนและนักเขียนระดับตำนาน เจ้าของหนังสือขายดี Rich Dad Poor Dad หรือพ่อรวยสอนลูก ออกมาแสดงท่าทีมั่นใจอีกครั้งต่อ “สินทรัพย์จริง” หรือ Hard Assets โดยประกาศผ่านแพลตฟอร์ม X ว่ากำลังเข้าซื้อทองคำ เงิน บิทคอยน์ และอีเธอเรียมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมรับมือกับ “วิกฤตเศรษฐกิจใหญ่” ที่เขาเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้า
“วิกฤตกำลังมา นี่คือเหตุผลที่ผมกำลังซื้อ ไม่ใช่ขาย” คิโยซากิกล่าว พร้อมตั้งเป้าราคา ทองคำที่ 27,000 ดอลลาร์, โลหะเงินที่ 100 ดอลลาร์, และ บิทคอยน์ที่ 250,000 ดอลลาร์ภายในปี 2569
นอกจากนี้เขายังเผยอีกว่า การคาดการณ์ราคาทองมาจากมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง จิม ริคคาร์ดส์ (Jim Rickards) ส่วนเป้าหมายราคาบิทคอยน์นั้น สอดคล้องกับความเชื่อเดิมของเขาที่มองว่า BTC คือเครื่องป้องกัน “เงินปลอม” จากระบบการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
พลิกมุมมองต่อ “อีเธอเรียม” ชี้เป็นโครงสร้างหลักของการเงินโลกยุคใหม่
คิโยซากิยังได้แสดงท่าทีเชิงบวกต่ออีเธอเรียม (Ethereum) โดยอ้างอิงมุมมองจาก ทอม ลี (Tom Lee) โดยนักวิเคราะห์จาก Fundstrat ที่มองว่า Ethereum คือบล็อกเชนหลักที่ขับเคลื่อนเสถียรภาพของระบบสเตเบิลคอยน์ทั่วโลก ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อระบบการเงินในอนาคต
เขายังอธิบายว่า ความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เหล่านี้ตั้งอยู่บนหลักของกฎเกรแชม (Gresham’s Law) ที่ว่า “เงินเลวขับไล่เงินดี” และ กฎเมตคาล์ฟ (Metcalfe’s Law) ซึ่งชี้ว่ามูลค่าของเครือข่ายเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ใช้งาน
คิโยซากิ ยังวิจารณ์กระทรวงการคลังและธนาคารกลางสหรัฐอย่างดุเดือด ว่าเป็นต้นเหตุของ “เงินปลอม” ที่พิมพ์ออกมาชำระหนี้โดยไม่สร้างมูลค่าแท้จริง พร้อมระบุว่าสหรัฐคือ “ประเทศลูกหนี้รายใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์”
เขาทิ้งท้ายด้วยประโยคประจำตัวที่กลายเป็นตำนานว่า
“ผู้ที่เก็บออมเงินคือผู้แพ้ (Savers are losers)” พร้อมเรียกร้องให้นักลงทุนหันมาซื้อสินทรัพย์จริงแม้ในช่วงตลาดปรับฐาน
สัญญาณฟื้นตัวของบิทคอยน์เริ่มชัดเจน ดัชนี MVRV ชี้โอกาสรีบาวด์ 30-50%
ข้อมูลออนเชนจากแพลตฟอร์ม Crypto Crib ชี้ว่า ดัชนี MVRV (Market Value to Realized Value) ของบิทคอยน์ได้กลับสู่ระดับ 1.8 ซึ่งในอดีตมักเป็นจุดกลับตัวที่นำไปสู่การฟื้นตัวของราคาบิทคอยน์ในช่วง 30–50% ภายในไม่กี่เดือนถัดมา
การเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดที่มองว่า บิทคอยน์กำลังเข้าสู่ช่วง “สะสมเชิงรุก” (Accumulation Phase) หลังแรงขายระยะสั้นเริ่มหมดไป
เศรษฐกิจสหรัฐภายใต้ภาระหนี้พุ่ง “อาร์เธอร์ เฮย์ส” ชี้ Fed อาจต้องอัดฉีดสภาพคล่องอีกรอบ
ด้านอาร์เธอร์ เฮย์ส (Arthur Hayes) อดีตซีอีโอของ BitMEX ออกมาวิเคราะห์เพิ่มเติมว่า การที่หนี้สาธารณะของสหรัฐพุ่งไม่หยุด อาจบีบให้ธนาคารกลางสหรัฐต้องกลับมาใช้นโยบาย “ผ่อนคลายเชิงปริมาณแบบเงียบ” (Stealth QE) ผ่านกลไก Standing Repo Facility เพื่ออัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องประกาศอย่างเป็นทางการ
โดยเฮย์สมองว่า แนวโน้มดังกล่าวจะเป็นแรงหนุนสำคัญต่อราคาบิทคอยน์ เนื่องจากการพิมพ์เงินซ้ำซากของ Fed จะยิ่งลดมูลค่าเงินดอลลาร์ และผลักให้นักลงทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีจำนวนจำกัดอย่าง BTC มากขึ้น
คิโยซากิเดินเกมสวนกระแส แต่สะท้อน “วิกฤตศรัทธา” ต่อระบบการเงินสหรัฐ
คำประกาศของคิโยซากิไม่ได้เป็นเพียงการทำนายราคา แต่สะท้อน “สัญญาณเตือน” ต่อระบบการเงินโลกที่พึ่งพาเงินเฟียตมากเกินไป การที่เขาเร่งสะสมสินทรัพย์จริงในช่วงเศรษฐกิจสั่นคลอน สื่อให้เห็นถึงความไม่มั่นใจในนโยบายการเงินของสหรัฐ และการเปลี่ยนจุดศูนย์กลางของความมั่งคั่งจาก “เงินกระดาษ” สู่ “สินทรัพย์ที่จับต้องได้”
ในมุมของนักลงทุน นี่อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ “ทองคำ-บิทคอยน์-อีเธอเรียม” กลายเป็นเสาหลักของการป้องกันความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจโลกยุคเงินเฟ้อ.