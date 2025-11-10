ธปท. ออกหลักเกณฑ์ภายใต้โครงการ Your Data ให้ประชาชนและผู้ประกอบการใช้สิทธิส่งข้อมูลสถาบันการเงิน เพื่อรับบริการทางการเงินตอบโจทย์

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกหลักเกณฑ์การกำกับดูแลให้มีกลไกที่ให้ประชาชนและผู้ประกอบการ (ผู้ใช้บริการ) สามารถใช้สิทธิส่งข้อมูลในภาคสถาบันการเงิน ซึ่งครอบคลุมข้อมูลเงินฝาก ข้อมูลสินเชื่อ และข้อมูลการชำระเงินผ่านบัญชีเงินฝาก บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) และบัตรเครดิต โดยข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนสถานะทางการเงิน พฤติกรรมการใช้จ่าย และพฤติกรรมการชำระหนี้ ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการรู้จักลูกค้าดีขึ้น รวมทั้งสามารถนำไปพัฒนาบริการทางการเงินให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการได้ตรงจุด ทั้งนี้ การออกหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวเป็นอีกส่วนหนึ่งของโครงการ “Your Data ข้อมูลของคุณสู่บริการทางการเงินที่ตอบโจทย์” ที่ ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิ์ในการส่งข้อมูลของตนเองที่อยู่กับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกภาคการเงิน ไปยังผู้ให้บริการรายอื่นผ่านช่องทางดิจิทัลได้
หลักเกณฑ์ฯ นี้ กำหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ธปท. ต้องจัดทำข้อมูลและกลไกที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถส่งต่อข้อมูลของตนเองไปยังผู้ให้บริการทางการเงินรายอื่นได้สะดวก ปลอดภัย และได้มาตรฐานผ่านช่องทางดิจิทัล โดยผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ต้องมีมาตรการดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม อาทิ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ การกำหนดเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลจะต้องเป็นไปตามหลักการและแนวทางที่กำหนด โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการส่งข้อมูลและรับข้อมูลของผู้ให้บริการ ขณะเดียวกันต้องไม่ทำให้เกิดการรับ-ส่งข้อมูลมากเกินความจำเป็น และไม่ทำให้ผู้ให้บริการรายใดต้องรับภาระมากเกินควร ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องเตรียมการเพื่อทยอยเปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิส่งข้อมูลได้ตั้งแต่ปลายปี 2569 โดยเริ่มจากข้อมูลเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดา จากนั้นจะทยอยขยายไปสู่ข้อมูลประเภทอื่น ๆ ในปี 2570–2571 ต่อไป
เกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายกับผู้ให้บริการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การนำไปใช้พัฒนานวัตกรรมทางการเงินหรือบริการทางการเงินในรูปแบบที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการได้ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินและกลุ่มที่ไม่ได้รับบริการทางการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ลดการพึ่งพิงการกู้นอกระบบ นอกจากนี้ ยังสามารถต่อยอดให้เกิดการไหลเวียนข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ ได้มากขึ้น (เช่น ภาคตลาดทุน ภาคประกันภัย) และเป็นรากฐานสำคัญของระบบนิเวศข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ในช่วงก่อนหน้า ธปท. ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และ การประปาส่วนภูมิภาค ได้เปิดตัวบริการขอข้อมูลประวัติการใช้และการชำระค่าน้ำ–ค่าไฟ ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครขอสินเชื่อได้ ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของโครงการ Your Data ในการนำข้อมูลนอกภาคการเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึง
ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลให้มีกลไกให้ผู้ใช้บริการใช้สิทธิส่งข้อมูลในภาคสถาบันการเงินดังกล่าวได้ที่ https://www.bot.or.th/content/dam/bot/fipcs/documents/FPG/2568/
ThaiPDF/25680226.pdf