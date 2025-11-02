วิจัยกสิกรฯเผยสินเชื่อ-เงินฝาก9เดือนยังลดลง-แบงก์คุมเข้มปล่อยกู่-ยอดชำระคืนยังสูง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานสรุปข้อมูลสินเชื่อและเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทย 17 แห่ง ณ สิ้นไตรมาส 3/2568 โดยเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ อยู่ที่ระดับ 13.43 ล้านล้านบาท ลดลง 2.51 แสนล้านบาท หรือ 1.83% QoQ โดยการรวมพอร์ตสินเชื่อรายย่อยของธนาคารพาณิชย์รายใหญ่แห่งหนึ่งช่วยชะลอการหดตัวของสินเชื่อในไตรมาส 3/2568 เพียงบางส่วน สาเหตุหลักมาจากแรงกดดันด้านการชำระคืนหนี้ของลูกหนี้ที่ยังอยู่ในระดับสูง ขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพสินทรัพย์ หลังความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้าบางกลุ่มปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจบางส่วนยังหันไประดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ เนื่องจากต้นทุนทางการเงินลดลงตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ด้านเงินรับฝาก ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2568 อยู่ที่ระดับ 16.10 ล้านล้านบาท ลดลง 4.62 หมื่นล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้า หรือลดลง 0.29% QoQ หลัก ๆ เป็นการลดลงของเงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ ทั้งนี้เงินฝากที่ปรับตัวลงสอดคล้องกับทิศทางสินเชื่อที่ยังไม่ฟื้นตัว ขณะที่สถาบันการเงินเน้นบริหารสภาพคล่องรวมถึงต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และมีจำนวนการออกแคมเปญเงินฝากประจำดอกเบี้ยพิเศษช่วง 9 เดือนแรกของปีที่ 213 แคมเปญ จากแคมเปญที่หมออายุจำนวน 215 แคมเปญ ซึ่งทั้งจำนวนแคมเปญที่ออกใหม่ใกล้เคียงกับแคมเปญที่ครบกำหนด โดยสถาบันการเงินเน้นบริหารสภาพคล่องรวมถึงต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดบที่เหมาะสม