องครักษ์พิทักษ์หุ้น MRDIYT / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้นบริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MRDIYT เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯปแล้ว ราคาจองได้ในวันแรก แต่เบื้องหลังหุ้นตัวนี้ยังไม่จบ เพราะก่อนหุ้นเข้าซื้อขายมีการปั่นกระแส เชียร์หุ้นอย่างสุดลิ่มทิ่มประตู
หุ้น MRDIYT มีธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน มีบริษัท เอ็มที มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งมีนายยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ เป็นกรรมการผู้จัดการ รับงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาพพจน์องค์กร
ก่อนหุ้น MRDIYT เข้าซื้อขายเพียงวันเดียว มีเพจแห่งหนึ่ง นำเสนอข้อมูลหุ้น MRDIYT โดยหยิบยกแต่ข้อมูลในเชิงบวกของหุ้นน้องใหม่ตัวนี้ โดยสรุปคือเป็นเพจที่เชียร์หุ้นอย่างออกนอกหน้า
เพจที่ออกมาเชียร์หุ้น MRDIYT อย่างโจ๋งครึ่มเป็นของใคร มีส่วนได้เสียหุ้นน้องใหม่ตัวนี้อย่างไร และอยู่ในฐานะเชียร์หุ้นได้หรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ควรเข้าไปตรวจสอบ
คอลัมน์ “ชุมชนคนหุ้น” เขียนถึงหุ้น MRDIYT สองครั้ง ครั้งแรกเขียนหลังจากการเสนอขายหุ้นกับประชาชน โดยพูดถึงราคาเสนอขายหุ้นที่อยู่ในเกณฑ์สูง เมื่อเทียบกับค่า พี/อี เรโชประมาณ 23 เท่า
ครั้งที่สอง พูดถึงราคาหุ้นที่มีแนวโน้มต่ำกว่าจอง หลังจากหุ้นบริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ WASH เข้าซื้อขาย และราคาหุ้นต่ำจองกว่า 28% ซึ่งจะส่งผลกระทบทางจิตวิทยาต่อหุ้น MRDIYT ที่จะเข้าซื้อขายตัวถัดมา
การเขียนส่งสัญญาณเตือนนักลงทุนให้ระวังการเก็งกำไรหุ้น MRDIYT ซึ่งมีแนวโน้มต่ำกว่าจอง ในการซื้อขายวันที่ 5 พฤศจิกายน เป็นไปตามการคาดหมายของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ส่วนใหญ่ที่ไม่มีส่วนได้เสีย ซึ่งประเมินว่า หุ้น MRDIYT ที่ตั้งราคาขายแพงเกินไป มีสิทธิต่ำกว่าจอง
หลังจากเขียนคอลัมน์หุ้น MRDIYT ในครั้งที่สอง มีผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท เอ็มที มัลติมีเดีย ซึ่งมีความสัมพันธ์กันดีมาเกือบ 40 ปี ในฐานะสื่ออาวุโสด้วยกัน โทรศัพท์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหุ้น MRDIYT
คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในฐานะเพื่อนที่เคารพกันอยู่ประมาณ 1 ชั่วโมง จึงจบการสนทนาด้วยดี
แต่ประมาณ 2-3 นาทีต่อมา นายยงยุทธ กรรมการผู้จัดการ “เอ็มที มัลติมีเดีย” โทรศัพท์เข้ามาหาอีก จึงแจ้งว่า ได้คุยกับผู้ใหญ่ของบริษัทจบไปแล้ว และไม่ต้องคุยกันอีก แต่นายยงยุทธบ่นว่า “คอลัมน์ของพี่ทำให้วุ่นวายไปหมด” ก่อนจะพูดอย่างขึงขังว่า “พี่ได้ใช้วิจารณญาณ ตัดสินมันไปแล้ว”
คำพูดสุด้ายของนายยงยุทธ ทำให้รับรู้ได้ทันทีว่า ไอ้หมอนี่กำลังแสดงความก้าวร้าว โดยไม่รู้จักเด็กหรือผู้ใหญ่ ไม่มีความเคารพในความอาวุโส จึงตัดบทกลับไปว่า คุยกันต่อไม่ได้แล้ว และกดสายทิ้ง
เพราะถ้าไม่ตัดสายทิ้ง บทสนทนาต่อไป คงไม่ใช่ภาษาที่สุภาพชนคุยกันแน่
ท่าทีอันก้าวร้าวของนายยงยุทธคิดว่าน่าจะจบลงแล้ว และนายยงยุทธคงจะสำนึกได้ว่า อารมณ์ความโกรธเกรี้ยว อาจพาตัวเองรุกล้ำเข้าไปสู่การแทรกแซงสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอของสื่อมวลชน
ผลประโยชน์ที่ บริษัท เอ็มที มัลติมีเดีย จำกัด ได้รับจากการทำประสัมพันธ์ให้หุ้น MRDIYT อาจทำให้นายยงยุทธสำแดงพฤติกรรม ”พาล” ออกมา และไม่รู้สำนึก
เพราะหลังหุ้น MRDIYT เข้าซื้อขาย นายยงยุทธได้โพสต์ข้อความผ่านเฟชบุ๊กของตัวเอง ระบุถึงหุ้น MRDIYT ที่เปิดซื้อขายต่ำกว่าจอง โดยระบุถึงการนำเสนอข้อมูลที่ปราศจากความจริง อ้างถึงคอลัมนิสต์บางคน ที่เขียนด้วยความสะใจในลักษณะ ”เอามัน” จนส่งผลต่อหุ้น MRDIYT
ไม่รู้ว่า คอลัมนืสต์ที่นายยงยุทธ์พูดถึง หมายถึงใคร แต่ช่วงหัวคอลัมนิสต์คนนั้น ซึ่งไม่ใช่คอลัมนิสต์ “ชุมชนคนหุ้น” แน่
เพราเนื้อหาที่เขียนถึงหุ้น MRDIYT น่าจะทุกตัวอักษร เป็นข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ถ้าไม่จริงคงถูกฟ้องเพิ่มขึ้นอีก 1 คดีแล้ว
คอลัมน์ “ชุมชนคนหุ้น” เขียนเกือบครบ 10 ปี ไม่มีตอนไหนที่เขียนเพื่อความสะใจ แต่เขียนโดยมีเจตนารมณ์ปกป้องประชาชนผู้ลงทุน เตือนให้ระมัดระวังการลงทุนหุ้นเน่า ๆ ทั้งสิ้น
นายยงยุทธเคยเป็นสื่อมวลชน แต่ผันตัวเองมาทำธุรกิจ รับงานด้านประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องคกร เช่นเดียวกับสื่อมวลชนอีกนับสิบคนที่เปลี่ยนอาชีพมาทำธุรกิจงานประชาสัมพันธ์หุ้น ซึ่งส่วนใหญ่ประคับประคองรอดกันได้
พฤติกรรมความก้าวร้าวของนายยงยุทธ ไม่เคยปรากฏมาก่อน กระทั่งรับงานใหญ่หุ้น MRDIYT จึงแสดงตัวเป็นองครักษ์ปกป้องหุ้น แสดงความเดือดร้อนกับราคาหุ้นที่มีแนวโน้มต่ำกว่าจอง
ทำไมนายยงยุทธต้อง “เผือก” กับแนวโน้มราคาหุ้น MRDIYT เพราะคนที่ควรจะต้องเดือดร้อน และออกมาชี้แจง เพื่อเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุน คือผู้บริหาร บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น MRDIYT
ไม่ใช่หน้าที่ของบริษัท เอ็มที มัลติมีเดีย จำกัดของนายยงยุทธ ซึ่งรับงานด้านประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเท่านั้น
การทำตัวเป็นองค์รักษ์พิทักษ์หุ้น MRDIYT อย่างออกนอกหน้า เกินหน้าที่อย่างไร้ความเป็นมืออาชีพ และรุกล้ำแทรกแซงสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน โดยไม่มีสัมมาคารวะของนายยงยุทธ
สิ่งที่อยากถามตรงถึงนายยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์ คือ ถ้าเป็นสื่อหุ้นสำนักอื่น นายยงยุทธจะกล้าโทรไปด่าไหม หรือกลัวชนิดหัวหดตดหาย กลัวชนิดหมอบราบคายแก้วก้มคาระกราบแทบเท้า