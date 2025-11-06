AIS เสนอขายหุ้นกู้ 7 ปี-ดอกเบี้ย 2.29%- ระหว่างวันที่10 – 12 พ.ย.นี้

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทยทั้งโครงข่ายมือถือ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการดิจิทัล ที่มีฐานลูกค้ารวมกว่า 51.5 ล้านราย เสนอขายหุ้นกู้อายุ 7 ปี ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2568 มั่นใจเป็นการสร้างโอกาสการลงทุนในผู้นำเทคโนโลยีโทรคมนาคมอัจฉริยะครบวงจร ชูจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ “AAA(tha)” จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งในธุรกิจ และสถานะทางการเงินที่มีความมั่นคง พร้อมแต่งตั้ง 5 สถาบันการเงินชั้นนำเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ทหารไทยธนชาต และ บล.เกียรตินาคินภัทร
นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เอไอเอส กล่าวว่า การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินของ AIS เท่านั้น แต่ยังตอกย้ำถึงโอกาสการลงทุนที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว ภายใต้รากฐานธุรกิจโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่แข็งแกร่ง โดย AIS มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงข่าย 5G ที่ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการแล้วมากกว่า 95% ของพื้นที่ประชากร โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เข้าถึงกว่า 20 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ รวมถึงการขับเคลื่อนนวัตกรรมแพลตฟอร์มสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) คือ รุ่นอายุ 7 ปี กำหนดการชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยที่ 2.29% บริษัทมั่นใจว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 54,362 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งรายได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 จากการขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพ การส่งเสริมแพ็กเกจ 5G และบริการเสริมด้านความบันเทิง ส่วนรายได้จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากการขยายฐานลูกค้าและการปรับตัวดีขึ้นของ ARPU ขณะที่รายได้จากลูกค้าองค์กรและบริการอื่น ๆ เติบโตร้อยละ 14 ตามความต้องการบริการเชื่อมต่อเครือข่าย (EDS) และคลาวด์ อีกทั้งรายได้จากการขายอุปกรณ์และซิมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 จากความต้องการสมาร์ทโฟนที่สูงขึ้น ด้านต้นทุนการให้บริการลดลงร้อยละ 6.9 จากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ลดลง ในขณะค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงร้อยละ 16 ทำให้บริษัทสามารถเติบโต EBITDA กว่าร้อยละ 10 และมีกำไรสุทธิ 12,039 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 จากปีก่อน ส่วนแบ่งตลาดผู้ใช้บริการร้อยละ 49 และร้อยละ 47 ตามลำดับ