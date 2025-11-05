SET บวก 2 เดือนติดตอบรับรัฐกระตุ้น ศก.-กำไรแบงก์แกร่งเฟดลดดอกเบี้ย แนวโน้มยังไปต่อ

ตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยบวกจากหลายด้านในเดือนตุลาคม 2568 ทั้งความคาดหวังมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวของรัฐ กำไรกลุ่มธนาคารที่ดีกว่าคาด ตัวเลขการส่งออกและจำนวนนักท่องเที่ยวที่สูงกว่าประมาณการ รวมถึงนักวิเคราะห์ส่งสัญญาณปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิบริษัทจดทะเบียนในปี 2568 ส่งผลให้ ดัชนี SET Index ในเดือนตุลาคม 2568 เพิ่มขึ้น 2.8% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า มาปิดที่ 1,309.50 จุด เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนในช่วงปลายเดือนจากการผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน หลังการประชุม APEC ประเทศเกาหลีใต้ ประกอบกับการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ลง 0.25% มาอยู่ที่ 3.754.00% เพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่าในระยะยาว เศรษฐกิจโลกยังเผชิญความไม่แน่นอนสูง จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าและการเงิน ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีและการประเมินมูลค่าสูงเกินจริงของหุ้น AI รวมถึงความเสี่ยงจากหนี้สาธารณะที่ค่อนข้างสูง
นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า มาตรการภาครัฐที่เน้นโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง มีผลกระตุ้นเศรษฐกิจที่เห็นผลในระยะสั้น และสามารถกระจายรายได้ทั่วทั้งประเทศ ขณะเดียวกัน ภาคการส่งออกและท่องเที่ยวในเดือนล่าสุดออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้เริ่มมีการปรับประมาณการกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนไทยหลายกลุ่มอุตสาหกรรม นอกจากนี้ จากข้อมูลในอดีตพบว่า ในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปี ผู้ถือหน่วยมักจะมีสถานะขายสุทธิกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ลดลง ขณะที่มีเงินทุนไหลเข้าในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) เพิ่มขึ้น เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทยเดือนตุลาคม 2568
SET Index ปิดที่ 1,309.50 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.8% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า ทำให้ตั้งแต่ต้นปี SET Index ปรับตัวลดลง 6.5% โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567 ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี และ กลุ่มการเงิน
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 39,473 ล้านบาท (ลดลง 27.9% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน) ส่งผลให้ในช่วง 10 เดือนแรกของปี มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวมอยู่ที่ 42,659 ล้านบาท
ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 4,496 ล้านบาท ส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2568 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 100,739 ล้านบาท
ผู้ลงทุนต่างประเทศยังคงมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดที่ระดับ 51.81% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ตามด้วยผู้ลงทุนรายย่อยในประเทศ 31.80% ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 9.77% และบริษัทหลักทรัพย์ 6.62%
เดือนตุลาคม 2568 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ซื้อขายใน SET 3 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. แมสเทค ลิ้งค์ (MASTEC), บมจ.แอตลาส เอ็นเนอยี (ATLAS) และบมจ.ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป (ONSENS) ขณะที่ใน mai 2 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. อินดิจี (IDG) และ บมจ. 88(ไทยแลนด์) (88TH)
Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นตุลาคม 2568 อยู่ที่ระดับ 12.2 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.6 เท่า และ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 16.7 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 17.0 เท่า
อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นตุลาคม 2568 อยู่ที่ระดับ 3.76% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.96%
ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) เดือนตุลาคม 2568 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 406,504 สัญญา ลดลง 11.1% จากเดือนก่อน ที่สำคัญจากการลดลงของ Single Stock Futures และ SET50 Index Futures ส่งผลให้ ในปี 2568 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 422,081 สัญญา ลดลง 12.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่สำคัญจากการลดลงของ Single Stock Futures และ SET50 Index Futures