คลังแนะเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนลงทะเบียน “คนละครึ่ง พลัส”ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เริ่ม 20 ต.ค.นี้

กระทรวงการคลังเปิด 3 ขั้นตอน แนะนำประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง พลัส ระหว่างวันที่ 20–26 ต.ค.68 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
“3 ขั้นตอน” เตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียน
1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ
- มีบัตรประชาชน สัญชาติไทย
- อายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
- ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ วันที่ 1 ต.ค. 68
- ไม่ถูกระงับสิทธิ ในโครงการคนละครึ่ง เฟส 1–5
2. ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปฯ “เป๋าตัง”
- ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store หรือ Play Store
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เป็น เวอร์ชันล่าสุด
3. สมัครและผูกบัญชี G-Wallet เพื่อเตรียมพร้อมเริ่มใช้สิทธิวันที่ 29 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68
- เปิดแอปฯ เป๋าตัง > กดเมนู G-Wallet > ดำเนินการผูกบัญชีตามขั้นตอน
- เตรียม บัตรประชาชน และยืนยันตัวตนผ่านระบบ Krungthai NEXT หรือสแกนใบหน้า
โครงการ คนละครึ่งพลัส เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ จำนวนประมาณ 20 ล้านสิทธิ วันแรก วันที่ 20 ต.ค.68 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ผ่านแอปฯเป๋าตัง เท่านั้น โดยกดที่ รูปโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” บนหน้าแรกของแอปฯ อ่านและยอมรับ เงื่อนไขโครงการ จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียน” ระบบจะแสดง ข้อความยืนยันผลการลงทะเบียน พร้อมระบุวันที่เริ่มใช้สิทธิ
- ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 (ปี65) แจ้งผลการลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง“ทันที”
- ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบผลได้ทาง SMS และแอปฯ เป๋าตัง ภายใน 3 วันทำการ ตรวจสอบรายละเอียด และข้อมูลโครงการคนละครึ่ง พลัส เพิ่มเติมได้ที่ www.คนละครึ่งพลัส.com