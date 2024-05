กรุงไทย เตือนลูกค้า Android จะไม่สามารถใช้แอปฯ “Krungthai NEXT เป๋าตัง และ ถุงเงิน” ให้อัพเวอร์ชั่นล่าสุด

วันนี้ (10 พ.ค.) เพจ “Krungthai Care“ หรือธนาคารกรุงไทย ได้โพสต์เตือน ระบุข้อความว่า “สำคัญมาก สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Andriod วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป แอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT เป๋าตัง และถุงเงิน” จะไม่รองรับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่นต่ำกว่า 9 โปรดตรวจสอบและอัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด (Android 9 ขึ้นไป) ก่อนแอปจะเข้าใช้งานไม่ได้วิธีตรวจเช็กเวอร์ชั่น ระบบปฏิบัติการ Android1.ไปที่ “ตั้งค่า” (Settings)2 เลือก “เกี่ยวกับโทรศัพท์” (About Phone)3.เลือก “ข้อมูลซอฟต์แวร์” (Software information) เพื่อตรวจเช็กเวอร์ชั่น Androidวิธีอัปเดตเวอร์ชั่น ระบบปฏิบัติการ Android1.ไปที่ “ตั้งค่า” (Settings)2.เลือก “อัปเดตซอฟต์แวร์” (Software update)3.เลือก “ดาวน์โหลดและติดตั้ง” (Download and install) หากมีซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ จะมีปุ่มดาวน์โหลดปรากฏขึ้นมา