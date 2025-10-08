GCAP GOLD ชี้ราคาทองยังไปต่อ ลุ้นเห็นแตะ $4,000 สัปดาห์นี้

นางสาวอารีรัตน์ มุราชัย หัวหน้านักวิเคราะห์ บริษัท จีแคป จำกัด หรือ GCAP GOLD เปิดเผยว่า หลังจากราคาทองคำพุ่งแรงทะลุระดับ 3,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ท่ามกลางความคาดหวังว่ากระแสเงินลงทุนจะยังคงไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย และหากมีแรงหนุนต่อเนื่องราคาทองคำก็มีโอกาสแตะระดับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งเป็นแรงหนุนจาก
1. วัฏจักรดอกเบี้ยขาลง : โดยการที่เฟดเริ่มเข้าสู่รอบการปรับลดดอกเบี้ย ส่งผลให้ต้นทุนการถือครองทองคำลดลง พร้อมกระตุ้นความต้องการในสินทรัพย์ปลอดภัยให้เพิ่มขึ้น
2. เงินเฟ้อยังทรงตัวสูงกว่ากรอบเป้าหมายของเฟด : ต่อกรณีดังกล่าวส่งผลให้ทองคำยังโดดเด่นในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากการด้อยค่าของสกุลเงิน
3. ดอลลาร์อ่อนค่าและความไม่แน่นอนทางการเมืองสหรัฐฯ : จากสถานการณ์ชัตดาวน์รัฐบาลกลางและแรงกดดันต่อเฟด ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในค่าเงินดอลลาร์ลดลง และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนให้นักลงทุนหันกลับมาถือทองคำมากขึ้น
"นอกจากนี้ การมีแรงซื้อจากภาคเอกชน โดยเฉพาะกองทุน ETF ยังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ โดยช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีการเพิ่มการถือครองทองคำกว่า 100 ตัน ซึ่งสูงที่สุดในรอบกว่า 3 ปี ประกอบกับธนาคารกลางหลายประเทศยังคงเดินหน้าสะสมทองคำเพื่อกระจายความเสี่ยงของทุนสำรองระหว่างประเทศ ขณะที่ประเทศจีนยังคงเดินหน้าเร่งผลักดันบทบาทของเงินหยวนและสร้างเครือข่ายการจัดเก็บทองคำในภูมิภาคเอเชีย เพื่อตอกย้ำสถานะของตัวเองในตลาดโลก"
อย่างไรก็ตาม สำหรับกลยุทธ์การลงทุน ฝ่ายวิเคราะห์ GCAP GOLD ยังประเมินว่า ภาพรวมราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มเชิงบวก โดยมองเชิงจิตวิทยาว่าราคาทองลุ้นแตะ 4,000 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญ ภายใต้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อทั้งกองทุนและธนาคารกลางยังดำเนินต่อไป
ส่วนกลยุทธ์ระยะสั้น ในสัปดาห์นี้แนะให้ติดตามสถานการณ์การชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ทั้งนี้หากการปิดทำการยืดเยื้อจะเป็นปัจจัยบวก แต่หากมีข้อตกลงเปิดทำการขึ้นมาใหม่ อาจนำไปสู่แรงขายทำกำไรระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม หากราคาย่อตัวแต่ยังยืนเหนือ $3,800 ได้ ยังมองเป็นการย่อระยะสั้นเพื่อไปต่อ และมีแนวรับสำหรับย่อซื้อที่ 3,900/$3,845 (ราคาทองคำไทยประมาณ 59,900/59,200 บาท) ส่วนการปรับตัวขึ้นแนวต้านสำคัญในสัปดาห์นี้คือระดับ $4,000 (ราคาทองคำไทยประมาณ 61,300+/- บาท)