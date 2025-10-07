ดูไบเชือดบริษัทคริปโตเถื่อน 19 แห่ง ปรับหนักสูงสุดกว่า 6 ล้านบาท

หน่วยงานกำกับสินทรัพย์ดิจิทัลของดูไบ (VARA) สั่งลงโทษบริษัทคริปโต 19 รายที่ดำเนินงานโดยไม่มีใบอนุญาต พร้อมสั่งหยุดทำการทันที และปรับเงินสูงสุดถึง 600,000 ดีแรห์ม หรือราว 6 ล้านบาท ตอกย้ำความเด็ดขาดในการสร้างความโปร่งใสและคุ้มครองนักลงทุน
หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนของดูไบ หรือ Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) ประกาศดำเนินคดีทางการเงินและคำสั่ง “หยุดดำเนินการ” (cease-and-desist) ต่อบริษัทคริปโตจำนวน 19 แห่ง ที่ถูกตรวจพบว่าดำเนินธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาตตามข้อบังคับของรัฐ นับเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อปกป้องความมั่นคงของระบบสินทรัพย์ดิจิทัลในเอมิเรตส์ ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ VARA ระบุว่า การบังคับใช้กฎหมายถือเป็น “กลไกสำคัญในการรักษาความเชื่อมั่นและเสถียรภาพ” ของระบบคริปโตในดูไบ พร้อมย้ำว่า หน่วยงานจะอนุญาตให้เฉพาะบริษัทที่ผ่านมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลสูงสุดเท่านั้นจึงจะสามารถดำเนินธุรกิจได้
ปราบเข้มธุรกิจคริปโตนอกระบบ ฝ่าฝืนโฆษณาโดยไม่ขออนุญาต
การลงโทษครั้งนี้เป็นผลจากการสอบสวนต่อเนื่องของ VARA ที่พบว่า บริษัทเหล่านี้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลและทำการตลาดโดยไม่ได้รับอนุมัติ ซึ่งถือว่าผิดกฎการโฆษณาและการประกอบกิจการภายใต้กฎหมายใหม่ของปี 2567 ที่เพิ่งบังคับใช้
กฎดังกล่าวกำหนดให้บริษัทต้องระบุคำเตือนความเสี่ยงในสื่อโฆษณา และต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าก่อนทำการโปรโมตสินค้าและบริการแก่ประชาชนในดูไบ โดยแมทธิว ไวต์ (Matthew White) ซีอีโอของ VARA เคยระบุว่า มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อบังคับให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินงานอย่าง “มีความรับผิดชอบ โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาด”
บริษัทที่ถูกลงโทษได้รับคำสั่งให้หยุดดำเนินการทั้งหมดทันที รวมถึงห้ามทำการส่งเสริมการขายสินทรัพย์คริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งยังถูกปรับตั้งแต่ 100,000–600,000 ดีแรห์ม (ราว 1.3 - 6 ล้านบาท) ตามระดับความรุนแรงของการกระทำผิด
“กิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตและการตลาดโดยฝ่าฝืนจะไม่เป็นที่ยอมรับ” แถลงการณ์ของ VARA ระบุ “เราจะดำเนินการเชิงรุกเพื่อรักษาความโปร่งใส คุ้มครองนักลงทุน และธำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือของตลาด”
VARA เผยเกณฑ์การพิจารณาค่าปรับ มุ่งวัดผลกระทบต่อผู้บริโภคและขอบเขตการกระทำผิด
ขณะที่นิโคลัส แมคนิโคลาส (Nicholas McNicholas) หัวหน้าฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ VARA เปิดเผยกับ Cointelegraph ว่า การประเมินค่าปรับพิจารณาจากหลายปัจจัย ทั้งลักษณะ ความรุนแรง และผลกระทบของการกระทำผิด โดยเฉพาะกรณีการตลาด จะตรวจสอบบริบทของการโฆษณา ระดับการเจาะกลุ่มลูกค้าในดูไบ และข้อมูลที่บ่งชี้ว่าบริษัทนั้นได้รับใบอนุญาตหรือไม่
นอกจากนี้เขายังเสริมอีกว่า รายละเอียดของบริษัทที่ถูกลงโทษได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ทางการของ VARA แล้ว พร้อมยืนยันว่าทุกบริษัทมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ก่อนการบังคับใช้คำสั่งลงโทษอย่างเป็นทางการ “ทุกกรณีได้รับโอกาสในการอุทธรณ์ก่อนประกาศผลต่อสาธารณะ” แมคนิโคลาสกล่าว
ควบคุมเข้มแต่เปิดทางนวัตกรรม ดูไบเดินหน้าสมดุลระหว่างการเติบโตและความปลอดภัย
แม้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) จะมีชื่อเสียงในฐานะเขตเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อคริปโต แต่ VARA ย้ำว่าตลาดจะต้องอยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่เข้มงวด เพื่อ “สร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมกับมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน”
หน่วยงานยังเตือนประชาชน นักลงทุน และสถาบัน ให้ตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งทางกฎหมาย การเงิน และชื่อเสียง จากการทำธุรกรรมกับผู้ให้บริการที่ไม่มีใบอนุญาต พร้อมย้ำว่ามีเพียงบริษัทที่ได้รับอนุญาตจาก VARA เท่านั้นที่สามารถให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลภายในหรือจากดูไบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
นอกจากนี้ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา VARA ยังได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ (Securities and Commodities Authority - SCA) เพื่อรวมแนวทางการกำกับดูแลคริปโตของประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว โดยหน่วยงานยืนยันว่า หากมีความจำเป็น จะดำเนินการร่วมกับ SCA ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานตลาดคริปโตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้โปร่งใสและยั่งยืนในระยะยาว