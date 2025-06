"CZ" เตือนภัยคริปโตฯ ทั่วโลก "ระวังแฮกเกอร์" หลังสื่อใหญ่โดนถล่มยับ!

วงการคริปโตเคอร์เรนซีต้องหันมาจับตาอย่างใกล้ชิด เมื่อ "ฉางเผิง จ้าว" หรือ "CZ" อดีตผู้กุมบังเหียนไบแนนซ์ (Binance) แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตฯ ยักษ์ใหญ่ระดับโลก ได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญถึงผู้ใช้งานและนักลงทุนทั่วโลก ให้เพิ่มความระมัดระวังจากภัยคุกคามของแฮกเกอร์และมิจฉาชีพในโลกดิจิทัลคำเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการโจมตีทางไซเบอร์ที่พุ่งเป้าไปที่สื่อข่าวคริปโตฯ ชื่อดังระดับโลกอย่าง CoinTelegraph (CT) และ CoinMarketCap (CMC) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุน CZ เปิดเผยว่าระบบโฆษณาของ CoinTelegraph ถูกบุกรุกด้วยโค้ดอันตราย ซึ่งอาจนำไปสู่การหลอกลวงหรือการแพร่กระจายมัลแวร์ขณะที่ CoinMarketCap ก็ตกเป็นเหยื่อของการแฮกเช่นกัน ส่งผลให้มีผู้เสียหาย 39 ราย และมูลค่าความเสียหายรวมสูงถึง 18,570 ดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าทาง CoinMarketCap จะออกมารับปากว่าจะชดเชยความเสียหายทั้งหมดให้ก็ตาม แต่เหตุการณ์นี้ก็ตอกย้ำถึงช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ยังคงมีอยู่ในโลกคริปโตฯนอกเหนือจากการออกโรงเตือนภัย CZ ยังได้แบ่งปันมุมมองส่วนตัวเกี่ยวกับอนาคตของสกุลเงินดิจิทัล โดยเขามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า "ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะถึงจุดสูงสุดใหม่ (All-Time High - ATH) คือการปรับฐาน" (everything before a new all-time high is a dip) แม้เขาจะไม่ได้ระบุถึงบิทคอยน์โดยเฉพาะเจาะจง แต่คำกล่าวนี้สะท้อนมุมมองที่ครอบคลุมถึงสกุลเงินดิจิทัลหลัก ๆ โดยรวม ซึ่งบ่งชี้ว่าเขาเชื่อมั่นในการเติบโตในระยะยาวของตลาดคริปโตฯถึงแม้ CZ จะไม่ได้ให้การคาดการณ์ที่เฉพาะเจาะจงว่าเมื่อใดที่ตลาดคริปโตฯ จะทำจุดสูงสุดใหม่ แต่เขาก็ได้ให้คำแนะนำอันทรงคุณค่าสำหรับผู้ที่กำลังมองหา "แชมป์เปี้ยนคริปโตฯ" ตัวใหม่ โดยเน้นย้ำให้พิจารณาจาก "ศักยภาพในการยืนหยัดและเติบโตในระยะยาว" (long term staying power and growth potential) ซึ่งหมายถึงการเลือกโปรเจกต์ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง มีนวัตกรรม และมีทีมงานที่มีวิสัยทัศน์ที่สามารถขับเคลื่อนโปรเจกต์ไปข้างหน้าได้ในระยะยาวนอกจากนี้บทความยังได้พุ่งเป้าประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI โดยกล่าวถึงการประกาศของอีลอน มัสก์ เกี่ยวกับ Grok แชตบอต AI ของเขา ซึ่งมีเป้าหมายที่จะ "เขียนชุดความรู้ของมนุษย์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด" (rewrite the entire corpus of human knowledge) ด้วยการเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไปและลบข้อผิดพลาด CZ ได้แสดงความสนใจในผลลัพธ์ของโครงการริเริ่มนี้ พร้อมยอมรับว่าประเด็นดังกล่าวก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้เชี่ยวชาญ สะท้อนให้เห็นว่าโลกของคริปโตฯ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ยังคงเต็มไปด้วยพลวัตและความท้าทายที่ต้องเผชิญอยู่เสมอ