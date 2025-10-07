Funding Societies เร่งปล่อยสินเชื่อ หนุน เศรษฐกิจปลายปีคึก

Funding Societies เดินเครื่องเร่งปล่อยสินเชื่อ หนุน 4 กลุ่มธุรกิจหลักเสริมแรงส่งเศรษฐกิจปลายปีมุ่งสนับสนุนธุรกิจอีเวนต์ ค้าปลีก ค้าส่ง และอาหารเครื่องดื่ม (F&B) ให้คว้าโอกาสช่วงไฮซีซั่น
นาย ภูมิกร สุริยศีรวรรณ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Funding Societies ประเทศไทย เปิดผยว่าช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปี ถือเป็นจังหวะสำคัญของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือทั้งความผันผวนของตลาดและโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากเทศกาลสำคัญ ทั้งด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการขาย และงานอีเวนต์ต่าง ๆ ที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ปีนี้ ภาพรวมการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยมีการย่อตัวลงบ้างจากหลายปัจจัย ทั้งค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจนทำให้ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวในไทยดูสูงขึ้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อ่อนแรงของประเทศตลาดหลัก และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับหลายประเทศในเอเชียที่กำลังเผชิญแรงกดดันคล้ายกัน
ตามรายงานของสำนักข่าว Reuters กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 14 กันยายน พ.ศ. 2568 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามารวมประมาณ 23 ล้านคน ลดลงร้อยละ 7.08 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน* ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประเมินว่าจำนวนผู้เดินทางรวมทั้งปีอาจไม่เกิน 35 ล้านคน**
ถึงแม้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติจะชะลอตัวลง แต่ช่วงเทศกาลปลายปีและฤดูกาลท่องเที่ยวยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทย ประเทศไทยยังคงมีจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรท่องเที่ยว และศักยภาพในการจัดงานระดับนานาชาติ ปัจจัยเหล่านี้ช่วยบรรเทาผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและรักษาเสน่ห์ของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยม หากสามารถแปลงความสนใจของนักท่องเที่ยวให้กลายเป็นการใช้จ่ายภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมสร้างโอกาสต่อเนื่องให้กับ SME ในทุกห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจ
Funding Societies ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัลสำหรับ SME ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นผู้ให้บริการ Non-Bank รายสำคัญในไทย เร่งเครื่องสินเชื่อหนุนสภาพคล่อง SME ช่วง Q4/2568 ถึงต้นปี 2569 ประกาศแผนเร่งสนับสนุนสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SME เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2568 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2569 มุ่งเน้นการสนับสนุน 4 กลุ่มธุรกิจหลักที่มีความต้องการสินเชื่อสูงในช่วงไฮซีซั่น ได้แก่ ธุรกิจอีเวนต์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนทางการเงินล่วงหน้าอย่างมั่นใจ พร้อมรับดีมานด์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงปกติราว 30%
นาย ภูมิกร สุริยศีรวรรณ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Funding Societies ประเทศไทย กล่าว “ช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปี ถือเป็นฤดูกาลทองของผู้ประกอบการ SME การมีสภาพคล่องเพียงพอเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อใช้ในการสต๊อกสินค้า จัดหาวัตถุดิบ ทำการตลาด หรือขยายบริการให้ครอบคลุมโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้”
สินเชื่อที่ปล่อยตรงถึง SME ตัวจุดประกายระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ไม่เพียงส่งผลต่อผู้ประกอบการรายย่อยเท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและซัพพลายเชนในหลายระดับ SME ที่มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสามารถเพิ่มการสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้า ทำให้ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์มีคำสั่งซื้อต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ธุรกิจบริการสนับสนุน เช่น โลจิสติกส์ ขนส่ง การตลาด และการจัดงานอีเวนต์ ก็ได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวดังกล่าว
วงจรการไหลเวียนของเงินทุนนี้ก่อให้เกิด “ตัวคูณทางเศรษฐกิจ” หลายชั้น (multi-layered economic multiplier effect) สร้างรายได้และการจ้างงานให้กับชุมชน ส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน
บทบาทสำคัญของผู้ให้สินเชื่อนอนแบงก์ในภาวะสถาบันการเงินระมัดระวังการปล่อยกู้ ท่ามกลางภาวะที่สถาบันการเงินหลักปรับตัวเข้มงวดขึ้นในการปล่อยสินเชื่อ การเข้ามาของผู้ให้บริการทางการเงินนอกระบบธนาคาร (Non-Bank) โดยเฉพาะในรูปแบบสินเชื่อเพื่อการค้า (Trade Finance) จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและตอบสนองโอกาสใหม่ได้ทันท่วงที สินเชื่อกลุ่มนี้มีเงื่อนไขยืดหยุ่น อนุมัติรวดเร็ว และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยครอบคลุมทั้ง สินเชื่อหมุนเวียนจากลูกหนี้การค้า (Invoice Financing) ที่ช่วยแก้ปัญหาวงจรการชำระเงินยาว สินเชื่อใบสั่งซื้อ(Purchase Order Financing) ที่สนับสนุนการจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์ทันเวลา และ สินเชื่อระยะสั้นเพื่อธุรกิจ (Business Term Loan) สำหรับธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการหรือลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
“การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและทันเวลา เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และยังมีส่วนช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยจากฐานรากได้อย่างแท้จริง”นายภูมิกร เสริม
ปัจจุบัน Funding Societies ให้บริการสินเชื่อระยะสั้นและสินเชื่อการค้าแก่ SME ครอบคลุม 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม โดยมียอดปล่อยสินเชื่อรวมสะสมมากกว่า 160,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการศึกษาทางเลือกด้านสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและขยายธุรกิจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fundingsocieties.co.th
ในประเทศไทย Funding Societies ดำเนินธุรกิจ 2 ส่วนที่ต่างกันคือ FS Siam Co., Ltd. เป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ FS Capital Co., Ltd. เชี่ยวชาญในการให้กู้ยืมโดยตรงแก่ธุรกิจขนาดเล็ก โครงสร้างนี้ช่วยให้ Funding Societies สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินที่หลากหลายภายในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ