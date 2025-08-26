KKP - ปูนอินทรี - เสนาโซลาร์เอนเนอร์ยี่ จับมือหนุนอสังหาฯ ลดปล่อยคาร์บอน ปรับตัวสู่ความยั่งยืน

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นผลักดันการปรับตัวสู่ความยั่งยืนของภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำชั้นนำ และ บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด กลุ่มบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เปลี่ยนผ่านสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยลดการปล่อยคาร์บอน และปรับตัวตามเกณฑ์ ESG ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในปัจจุบัน สถาบันการเงินและกองทุนต่างประเทศ ได้นำหลัก ESG Credit Scoring มาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาการปล่อยกู้และลงทุน ส่งผลให้โครงการที่ไม่มีกลยุทธ์ด้านการลดคาร์บอนอาจถูกจำกัดการเข้าถึงทุน หรือมีต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น ขณะเดียวกัน สหภาพยุโรปได้เริ่มบังคับใช้มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) ซึ่งกระทบต่ออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างโดยตรง ขณะที่ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2065 และส่งเสริมการใช้วัสดุที่ผ่านการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ที่ระบุค่าคาร์บอนอย่างชัดเจน
สำหรับธนาคารเกียรตินาคินภัทร ได้ประกาศเป้าหมายสู่การเป็นองค์กร Net Zero ภายในปี 2065 ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานภายในธนาคารและพอร์ตสินเชื่อ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนทั้งด้านความรู้ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการเข้าถึงวัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการปรับตัวตามเกณฑ์ ESG ได้อย่างแท้จริง
นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจและประธานสายสินเชื่อบรรษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า “ภาคการก่อสร้างเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันดับ 3 ของประเทศไทย การปรับตัวจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อมาตรฐาน ESG กลายเป็นเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาการปล่อยกู้และการลงทุนจากสถาบันการเงินทั่วโลก ทำให้โครงการที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการลดคาร์บอนอาจเผชิญข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายนี้ การร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ที่แข็งแกร่ง ภายใต้โครงการ KKP Shaping Tomorrow ที่มีเจตนารมณ์ในการผลักดันภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยให้ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เข้าถึงวัสดุก่อสร้างและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น พร้อมโซลูชั่นทางการเงินที่ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน การร่วมมือระหว่าง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ปูนอินทรี บริษัทเสนา และอีก 7 องค์กรชั้นนำที่ลงนามไปก่อนหน้านี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนความตั้งใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย และร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับสังคม”
นายสิทธิศักดิ์ เล้าจินตนาศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด ธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เราจึงเน้นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในทุกขั้นตอนการผลิตปูนซีเมนต์และคอนกรีต นอกจากนี้ เรายังไม่หยุดยั้งที่จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ตลาดด้านความแข็งแรง ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงปี 2573 (INSEE Sustainability Ambition 2030)
อุตสาหกรรมการก่อสร้างกับภาคการเงินมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด เนื่องจากโครงการก่อสร้าง และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ต้องอาศัยเงินทุน และการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินในการขับเคลื่อน ทั้งในรูปแบบสินเชื่อเพื่อโครงการการลงทุนร่วม รวมถึงเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยบริหารความเสี่ยง ความสัมพันธ์นี้ ทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และที่อยู่อาศัย สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง การร่วมมือในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการผลักดันภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่ความยั่งยืน
ความคาดหวัง คือ การพัฒนาโซลูชันทางการเงินที่สนับสนุนโครงการก่อสร้าง และวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การให้สินเชื่อสีเขียว (Green Loan) ควบคู่ไปกับการใช้วัสดุก่อสร้างที่ลดคาร์บอน การร่วมมือดังกล่าว จะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้บริโภค เราหวังว่า ประเทศไทยจะก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยมีทั้งนโยบายที่ชัดเจน การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภาคธุรกิจ ควรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ ขณะที่ภาครัฐ และสถาบันการเงิน ควรสนับสนุนเชิงนโยบาย และโครงสร้างทางการเงิน เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเดินหน้าไปพร้อมกับการรักษาสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”
ด้าน ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ กลุ่มบริษัทเสนา มุ่งมั่นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน โดยมีบริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดครบวงจร จากการเป็นผู้บุกเบิกทั้งโซลาร์รูฟ (Solar Rooftop) และโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) รวมถึงติดตั้งในโครงการที่อยู่อาศัยเต็มรูปแบบรายแรกของไทย ความร่วมมือครั้งนี้กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่ความยั่งยืน ทั้งด้านเทคโนโลยี การเงิน และการเข้าถึงพลังงานสะอาด โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าองค์กร (B2B) เช่น โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และห้างสรรพสินค้า ซึ่งใช้พลังงานสูงอย่างต่อเนื่อง กลุ่มนี้จะได้รับ Service Solution แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบระบบ และการบริการหลังการขาย ไปจนถึงการเข้าถึงสินเชื่อที่สอดคล้องกับเกณฑ์ ESG
สิ่งที่เสนาภูมิใจ ไม่ใช่เพียงการสร้างบ้าน แต่คือการส่งต่อ ‘Decarbonized Lifestyle’ ที่ทำให้ลูกบ้านใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ ขณะเดียวกันก็มีส่วนร่วมในการดูแลโลกไปพร้อมกัน ตอกย้ำบทบาทเสนาในฐานะ ผู้นำด้านการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน (Sustainable Living Leader) ที่พร้อมสร้างคุณค่าให้กับทั้งผู้บริโภค ธุรกิจ และสังคมในระยะยาว”