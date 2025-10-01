"วิทัย" เข้ารับงานผู้ว่า ธปท.วันแรก ยันอิสระทางการเมือง-ภารกิจหลักดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ

นายวิทัย รัตนากร กล่าวในวันแรกที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คนที่ 25 ว่า ถือเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติ โดยภารกิจหลักยังคงยึดมั่นในเรื่องของการดูแลรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค และมีความเป็นอิสระทางการเมือง
ผู้ว่า ธปท. กล่าวว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยมีปัญหาทั้งระยะสั้น และระยะยาวในเชิงโครงสร้าง โดย ธปท.เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลเศรษฐกิจ ยินดีจะร่วมมือกับกระทรวงการคลัง และทุกหน่วยงานที่จะดูแลประคับประคองเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีสมดุลสู่ศักยภาพที่ควรจะเป็น นั่นคือ ภารกิจของ ธปท.
"ปัญหาระยะสั้นมีหลายประการที่ต้องเร่งเข้าไปดูแล และแน่นอนปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวด้วย ก็เพิ่งเข้ามาวันแรกก็พยายามเข้ามาจะดูแลเท่าที่จะมีกำลังสามารถ หน้าที่ภารกิจของแบงก์ชาติมีจำนวนหนึ่ง แต่ว่าก็อย่างที่บอก บางเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการประคับประคอง เพราะเราไม่ได้มีเครื่องมือทุกอย่าง แต่แน่นอนเราต้องยึดภารกิจหลักของเราเรื่องเสถียรภาพและมีความเป็นอิสระ"นายวิทัย กล่าว