BANPU ปืดดึลซื้อธุรกิจก๊าซในสหรัฐฯ มูลค่า 1.2 หมื่นล.

“บ้านปู’ เดินเกมแกร่งในประเทศยุทธศาสตร์ บริษัทย่อยในสหรัฐฯ ปิดดีลธุรกิจก๊าซธรรมชาติต้นน้ำ-กลางน้ำ
ในแหล่งบาร์เนตต์ (Barnett) มูลค่าการซื้อขาย 370 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 11,966 ล้านบาท
นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU แจ้งความคืบหน้าของธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา โดย BKV Upstream Midstream, LLC บริษัทย่อยของ BKV Corporation ซึ่งบริษัทย่อยของบ้านปูในสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อบริษัท Bedrock Production, LLC ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Upstream) และธุรกิจกลางน้ำ (Midstream) ในแหล่งบาร์เนตต์ (Barnett) รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา มูลค่าการซื้อขาย 370 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่าประมาณ 11,966 ล้านบาท)
โดยเงินลงทุนมาจากการที่ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 260 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการออกหุ้นสามัญใหม่ของ BKV ให้กับ Bedrock Energy Partners, LLCจำนวน 5.2 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเทียบเท่า 110ล้านเหรียญสหรัฐฯฝ
“ภายใต้กลยุทธ์ Energy Symphonics ธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ คือหนึ่งในเสาหลักสำคัญของการสร้างความสมดุลด้านพลังงานควบคู่ไปกับกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ของ BKV สะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผสานพลังร่วมระหว่างแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณภาพสูงที่ทีมงานมีความเชี่ยวชาญ และระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน และเป็นการใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีนัยสำคัญ”นายสินนท์กล่าว
สำหรับการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตสินทรัพย์ของ BKV บริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ โดยแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่นี้ครอบคลุมพื้นที่ 97,000 เอเคอร์ พร้อมโครงสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Midstream) และศักยภาพการผลิตเพิ่มขึ้นราว 108 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (อ้างอิงไตรมาส 2 ปี 2568) โดยมีสัดส่วนก๊าซธรรมชาติร้อยละ 63 และก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL) ร้อยละ 37 ประกอบด้วยหลุมผลิต 1,121 หลุม และมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ 1P เพิ่มขึ้นประมาณ 0.8 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่า (Tcfe)
อีกทั้งยังมีศักยภาพในการพัฒนาเพิ่มเติมผ่านหลุมขุดเจาะใหม่ จำนวน 50 หลุม ครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่อง (Lateral Lengths) ประมาณ 10,000 ฟุต และพื้นที่เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Refrac) อีก 80 หลุม ทั้งนี้ BKV เริ่มรับรู้รายได้จากการดำเนินงานของสินทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน2568 เป็นต้นไป