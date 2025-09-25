เซียนบิทคอยน์ฟันธง! BTC จะพุ่งแตะ $3.4 ล้านในปี 2571

อดีตซีอีโอ BitMEX ผู้โด่งดัง “อาร์เธอร์ เฮย์” คาดราคาบิทคอยน์จะพุ่งไปแตะ $3.4 ล้านภายในปี 2571 โดยโยงเข้ากับแผนการเงินระดับโลก นโยบายการพิมพ์เงินครั้งมโหฬาร และการยึดกุมอำนาจของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
เฮย์ ชี้ว่า สมการทั้งหมดขึ้นอยู่กับ สก็อต เบสเซ็น รัฐมนตรีคลังที่อาจใช้ยุทธศาสตร์ Yield Curve Control หรือการกดดอกเบี้ยระยะยาว จนทำให้สหรัฐฯ ต้องพิมพ์เงินจำนวนมหาศาล เขาเรียกสิ่งนี้ว่า “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเงินโลกครั้งในรอบศตวรรษ” ที่จะดันให้บิทคอยน์กลายเป็นสินทรัพย์ล้ำค่า
แผนลับยึดเฟด-จากบัฟฟาโลบิลสู่สงครามยูโรดอลลาร์
เฮย์ วิเคราะห์ว่า รัฐบาลทรัมป์ต้องการควบคุมเฟดผ่านการแต่งตั้งบอร์ดและแรงกดดันเชิงนโยบาย โดยมีเป้าหมายชัดคือบังคับให้เฟดอัดฉีดเงิน ซื้อตราสารหนี้รัฐบาลที่ตลาดเอกชนไม่อยากแตะ เขายังตั้งฉายาเบสเซ็น ว่า “บัฟฟาโลบิล” เพราะเตรียมรื้อระบบ Eurodollar ที่ถือเงินฝากต่างชาติสกุลดอลลาร์กว่า $34 ล้านล้านทั่วโลก
ตามโมเดล เฮย์ เฟดและระบบธนาคารพาณิชย์จะขยายเครดิตรวมกว่า $15.2 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2571 โดยเฟดซื้อหนี้ใหม่ครึ่งหนึ่ง และแบงก์ขยายสินเชื่ออีกกว่า $7.5 ล้านล้าน ทำให้เงินใหม่หลั่งไหลเข้าสู่ระบบแบบไร้เบรก
Stablecoin คือหมากล้อมโลกการเงิน
นอกจากนี้ เฮย์ ไม่ได้หยุดที่เฟด เขามองว่าการบีบ Eurodollar จะผลักเงินฝาก $10 - 13 ล้านล้าน ให้ไหลเข้าสู่สเตเบิลคอยน์ โดยเฉพาะ Tether ที่หนุนหลังด้วยเงินฝากและบอนด์สหรัฐฯ ขณะเดียวกันสหรัฐฯ อาจใช้แพลตฟอร์มโซเชียลยักษ์ใหญ่อย่าง WhatsApp แจกวอลเล็ตคริปโตให้คนในประเทศเกิดใหม่ เช่น ฟิลิปปินส์ จนกลายเป็นบัญชีดอลลาร์ดิจิทัลที่เข้าถึงคนหลายพันล้านแบบข้ามระบบธนาคารท้องถิ่น
ถ้าเกิดขึ้นจริง ธนาคารกลางในตลาดเกิดใหม่จะสูญเสียอำนาจคุมค่าเงิน เพราะประชาชนหันมาใช้สเตเบิลคอยน์แทนสกุลท้องถิ่น และรัฐบาลก็แทบไม่มีอาวุธใด ๆ นอกจากการปิดอินเทอร์เน็ต ซึ่งก็อาจถูกสหรัฐฯ กดดันด้วยมาตรการคว่ำบาตร
ยุโรปก็หนีไม่พ้น
เฮย์ คาดว่ายูโรโซนกำลังแตกเป็นเสี่ยง ๆ เพราะนโยบาย “Germany First” และ “France First” ทำให้เงินฝากยุโรป $16.7 ล้านล้าน อาจถูกผลักเข้าสู่ระบบสเตเบิลคอยน์เช่นกัน รวมแล้วตลาดเป้าหมายอาจสูงถึง $34 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งทั้งหมดจะสร้างดีมานด์มหาศาลต่อพันธบัตรสหรัฐฯ และเปิดทางให้กระทรวงการคลังควบคุมดอกเบี้ยระยะสั้นเหนือเฟด
ชีวิตจริง เฮย์ ก็ยังเสพติดความหรู
แม้เฮย์จะเชื่อในอนาคต DeFi และบิทคอยน์ระยะยาว แต่เขาก็ไม่พลาดทำกำไรสั้น ๆ ล่าสุดเพิ่งขายโทเคน HYPE ทั้งหมด ทำให้กวาดกำไรไปกว่า $823,000 เพื่อไปวางเงินดาวน์ Ferrari Testarossa ทั้งที่ก่อนหน้านี้เพิ่งเคยโวว่า HYPE จะพุ่ง 126 เท่าในงาน WebX Tokyo
การขายครั้งนี้เกิดขึ้นพอดีกับการปลดล็อกเหรียญ HYPE มหาศาล ที่จะสร้างแรงขายกว่า $500 ล้านต่อเดือนเป็นระยะเวลายาวนานถึง 2 ปี โดยเฮย์ เตือนว่ากลไกซื้อคืนยังรับแรงกดดันไม่ไหว ขณะเดียวกันวาฬใหญ่และเทรดเดอร์ดัง ๆ ก็พากันเทขายเช่นกัน
วิสัยทัศน์หรือฝันเฟื่อง?
เฮย์ ย้ำเป้าบิทคอยน์แตะ $250,000 ภายในปี 2568 และพุ่งแตะ $3.4 ล้านภายในปี 2571 แต่เตือนนักลงทุนอย่าฝันหวานเกินไป การลงทุนที่หวังรวยเร็วอาจจบที่การถูกล้างพอร์ต เขายืนยันว่าบิทคอยน์เมื่อปรับตามเงินเฟ้อแล้วยังเหนือกว่าตลาดการเงินดั้งเดิม แต่มันคือเกมระยะยาวที่ต้องใช้ทั้งเวลาและวินัย
สุดท้าย คำถามใหญ่คือ เฮย์ มองเห็นอนาคตจริง หรือกำลังสร้างตำนานเพื่อปั่นกระแส? เพราะไม่ว่าคำตอบจะเป็นแบบไหน แต่แน่นอนว่า บทวิเคราะห์นี้ทำให้โลกการเงินต้องจับตาบิทคอยน์อีกครั้ง