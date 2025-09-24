MORE พ่นพิษ! ก.ล.ต.สั่งปรับรวดอดีต CEO-รักษาการ CFO บล.เอเชีย เวลท์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยข้อมูลการบังคับใช้กฎหมาย โดยระบุว่า ได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับ นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.เอเชีย เวลท์ เป็นเงิน 300,000 บาท ฐานสั่งการหรือกระทำการหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ เป็นเหตุให้ระหว่างวันที่ 14 พ.ย.65-18 พ.ค.66 บล.เอเชีย เวลท์ แยกทรัพย์สินของลูกค้าไม่ครบถ้วน มีการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทรวมทั้งมีระบบงานดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไม่มีประสิทธิภาพ จึงต้องรับโทษตามมาตรา 283 วรรคสอง ประกอบมาตรา 98(3) ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
พร้อมสั่งปรับนางสาววันทนา สุขอุดม รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บล. เอเชีย เวลท์ รวม 725,000 บาท ฐานแยกทรัพย์สินของลูกค้าไม่ครบถ้วน มีการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งมีระบบงานดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไม่มีประสิทธิภาพ จึงต้องรับโทษตามมาตรา 283 วรรคสอง ประกอบมาตรา 98(3)
และ บล. เอเชีย เวลท์ ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด จึงต้องรับโทษตามมาตรา 283 วรรคสอง ประกอบมาตรา 97, ไม่ได้รายงานการคำนวณ NC เมื่อ บล. เอเชีย เวลท์ มี NC เท่ากับหรือน้อยกว่า 1.5 เท่าของ NC ขั้นต่ำที่ต้องดำรงไว้ และนำส่งรายงานการดำรง NC รายเดือนต่อสำนักงานไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จึงต้องรับโทษตามมาตรา 283 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 109
นอกจากนั้นยังสั่งปรับนายตริณญ์ อินทรโอภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและงบประมาณ บล. เอเชีย เวลท์ เป็นเงิน 300,000 บาท ฐานแยกทรัพย์สินของลูกค้าไม่ครบถ้วน มีการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งมีระบบงานดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไม่มีประสิทธิภาพ จึงต้องรับโทษตามมาตรา 283 วรรคสอง ประกอบมาตรา 98(3)