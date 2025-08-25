ศาลนัดฟังคำสั่งคดี"กฤษอนงค์" ฟ้องหมิ่น ทนายความ"บอสพอล" ผู้บริหารดิไอคอน กรุ๊ป ให้ข้อมูลไม่รอบด้าน 26 ก.ย.นี้

ศาลอาญานัดฟังคำสั่งรับฟ้องหรือไม่ คดี"กฤษอนงค์" ฟ้องหมิ่นประมาท “วิฑูรย์” ทนายความของ"บอสพอล" ผู้บริหารดิไอคอน กรุ๊ป ปมให้ข้อมูลไม่รอบด้าน 26 ก.ย.นี้
ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก เมื่อเวลา 09.30 น. ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีที่ น.ส.กฤษอนงค์ สุวรรณวงค์ ซึ่งถูกดำเนินคดีเรียกรับเงินอ้างช่วยบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความของนายพอลวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือ “บอสพอล” ผู้บริหารบริษัทดิไอคอนฯ ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา มาตรา 326 ,328
คดีนี้สืบเนื่องจาก น.ส.กฤษอนงค์ กล่าวหาว่านายวิฑูรย์ จำเลยในฐานะทนายความของ “บอสพอล”ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงต่อสื่อมวลชน นำไปสู่ความเข้าใจผิดในสังคม ประชาชนในโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์ตัดสินไปล่วงหน้าซึ่งถือว่าละเมิดกระบวนการยุติธรรม ทำให้ได้รับความเสียหายถูกดูหมิ่นเกลียดชัง และเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างรุนแรง การฟ้องร้องในคดีนี้จึงไม่ใช่เพียงแต่การปกป้องสิทธิ์ส่วนตัว แต่เป็นการสร้างมาตรฐานและบรรทัดฐานให้กับผู้ที่มีหน้าที่ให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนมีความรับผิดชอบ และต้องให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน ไม่ใช่ให้ข้อมูลที่เป็นการตัดสินไปล่วงหน้า
ภายหลัง น.ส.กฤษอนงค์ กล่าวว่า เดินคดีนี้ตนยื่นฟ้องไว้ที่ศาลจังหวัดลำพูน แต่ศาลได้มีคำสั่งให้โอนย้ายคดีมาดำเนินการไต่สวนยังศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม เนื่องจากในช่วงที่ฟ้องคดีนั้น ตนเองยังถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำในกทม. ไม่สามารถนำพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงมาต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ และเป็นจังหวะดีที่ได้รับความเมตตาจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอนุญาตให้ประกันตัวออกมาต่อสู้คดีระหว่างอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา ในคดีที่กองปราบเป็นโจทก์ฟ้อง ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาข้อหาเรียกทรัพย์สินฯ จำคุก 3 ปี แต่ยกฟ้องข้อหากรรโชกทรัพย์ ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ 1 ใน 3 คงจำคุก 2 ปี ซึ่งทำให้วันนี้ตนเองออกมาทำประโยชน์ให้สังคม และได้รณรงค์เพื่อไม่ให้มีการตัดสินคนอื่นไปล่วงหน้าก่อน โดยที่ยังไม่รู้ข้อมูลอย่างรอบด้าน หรือศาลยุติธรรมยังไม่ได้ทำหน้าที่ โดยคดีนี้ภายหลังไต่สวนมูลฟ้องเสร็จแล้ว ศาลอาญาจึงนัดฟังคำสั่งไต่สวนมูลฟ้องว่าจะรับคดีไว้พิพากษาหรือไม่ วันที่ 26 ก.ย.2568 เวลา 09.00 น.